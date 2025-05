La puissance éolienne et solaire installée dépasse désormais celle du charbon en Chine

Des éoliennes et un tas de charbon en Chine / Images : Getty, modifiées par RE.

La Chine se voit neutre en carbone d’ici 2060. Pour atteindre cet objectif, elle accélère la décarbonation de son système électrique en installant à tout-va de nouvelles immenses centrales, principalement solaires et éoliennes. Aujourd’hui, les installations thermiques ayant longtemps dominé le pays sont reléguées derrière ces deux sources renouvelables devenues de plus en plus puissantes.

L’Administration nationale de l’énergie de la Chine a récemment annoncé ses dernières statistiques concernant la capacité du parc renouvelable chinois, et les chiffres sont pour le moins impressionnants. Le solaire et l’éolien ont connu une hausse spectaculaire ces dernières années, à tel point que le pays a réalisé ses objectifs 2030 de capacité installée six ans à l’avance. Par rapport à 2013, la puissance solaire du parc chinois a été multipliée par 180, tandis que celle de l’éolien a été multipliée par 6. Et grâce aux nouvelles centrales mises en service au premier trimestre, Pékin a franchi un cap important dans sa transition énergétique : la capacité des renouvelables dépasse désormais celle des centrales thermiques.

1 482 GW de renouvelables

De janvier à mars 2025, la Chine a ajouté environ 73 GW à ses parcs solaires et éoliens. Les deux filières totalisent désormais une puissance de 1 482 GW. Rien que ces deux sources d’énergie ont produit 536 TWh durant ces trois premiers mois de l’année, soit quasiment l’équivalent de la production de l’ensemble du parc électrique français en 2024. Grâce à ces nouvelles installations, les renouvelables (solaire et éolien) dépassent désormais les centrales thermiques majoritairement alimentées au charbon, dont la puissance actuelle atteint 1 451 GW.

Une place ferme pour le charbon

À première vue, ces investissements massifs dans les sources bas-carbone font de la Chine un modèle de transition énergétique. Pourtant, le premier émetteur mondial de CO₂ continue de miser lourdement sur le charbon. En témoignent les quelque 100 GW de nouvelles centrales entrées en construction l’an dernier et les 66 GW de projets récemment approuvés. L’extraction de charbon a par ailleurs progressé, passant de 3,9 milliards de tonnes en 2020 à 4,8 milliards en 2024. De plus, malgré leur part croissante dans le mix énergétique, les renouvelables peinent à s’imposer durablement sur le marché, le charbon étant encore largement privilégié.

C’est à se demander la Chine parviendra à atteindre ses objectifs climatiques. Quoi qu’il en soit, le président Xi Jinping a déclaré la semaine dernière que le pays poursuivra ses efforts pour lutter contre le changement climatique. De nouveaux engagements concernant la réduction des émissions devraient d’ailleurs être annoncés avant la COP30 prévue en novembre.