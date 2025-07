Voici la centrale solaire photovoltaïque qui a causé le black-out en Espagne

La centrale solaire Nunez de Balboa en Espagne / Image : Google Earth.

C’est la fin d’une enquête de plusieurs semaines pour faire le clair sur le black-out qui a touché l’Espagne et le Portugal en avril dernier. On sait, en effet, quelle centrale a été le point de départ de l’incident, et il s’agit de l’une des plus grandes du pays.

Si le black-out qui a eu lieu le 28 avril dernier en Espagne a été causé par un ensemble de facteurs, on sait enfin quelle centrale photovoltaïque a été responsable des premières oscillations de puissance ayant entraîné une cascade de dysfonctionnements. Selon le journal espagnol El Diaros, la centrale en question n’est autre que la centrale Núñez de Balboa, située en Estrémadure (sud-ouest du pays).

Une demi-heure avant l’incident, celle-ci générait pas moins de 250 MW, avant de commencer à produire des oscillations anormales. Red Eléctrica, le gestionnaire de réseau, a indiqué qu’une « anomalie interne » avait rendue possible ces oscillations. Pendant presque 5 minutes, les oscillations ont atteint jusqu’à 70 % d’amplitude. Outre des variations de puissance et de fréquence, on a même observé des oscillations de tension qui ont participé à une réaction en chaîne engendrant une multitude de déconnexions.

Núñez de Balboa, plus grande centrale photovoltaïque d’Europe

La centrale Núñez de Balboa est connue pour avoir été, pendant près de 2 ans, la plus grande centrale photovoltaïque d’Europe avec une puissance de 500 MWc. Mise en service en avril 2020, elle avait alors détrôné la ferme solaire de Cestas, en Gironde, qui affiche une puissance crête de 300 MWc. Destinée à produire l’équivalent de la consommation de 250 000 habitations, la centrale se compose de 1,4 million de panneaux photovoltaïques, installés sur une surface de 1000 hectares.

Elle affiche désormais la troisième place des plus grandes centrales photovoltaïques d’Europe, dépassée par une autre centrale espagnole située dans la même zone géographique : la centrale Francisco Pizarro et ses 590 MWc. Désormais, la première place revient à la centrale allemande de Witznitz. Construite sur une ancienne carrière de lignite, celle-ci est composée de 1,1 million de panneaux photovoltaïques pour une puissance totale de 605 MWc !