Le ferry du futur va bientôt être mis en service en Amérique du Sud

Par Kevin CHAMPEAUPublié le 11 août 2025
Le ferry électrique China Zorilla / Image : Incat

C’est un partenariat qui fonctionne bien ! Après avoir lancé le ferry le plus rapide au monde entre l’Argentine et l’Uruguay, la société de transport Buquebus et le chantier naval Incat travaillent, cette fois, à la construction du plus grand et plus rapide ferry électrique au monde. Sa mise en service est prévue d’ici la fin de l’année. 

La mise en service du plus grand ferry électrique au monde se précise ! En 2023, la société de transport Buquebus annonçait vouloir un ferry électrique pour réaliser des traversées de 83 kilomètres entre Buenos Aires, en Argentine, et Colonial del Sacramanto, la capitale de l’Uruguay. Deux ans plus tard, les images de synthèse ont laissé place à des photos du navire, dans l’une des cales du chantier naval Incat Tasmania, au sud de l’Australie.

La fiche technique est désormais plus précise, et remplit les objectifs de départ avec une capacité d’emport de 1200 passagers et 225 véhicules pour un bateau d’une longueur de 130 mètres. Le navire, dont le nom officiel est « China Zorrilla », accueillera même une zone commerciale de 2300 mètres carrés, la plus grande pour un ferry.

Côté propulsion, ce sont 8 moteurs hydrojets électriques qui permettront au ferry de se déplacer. Ils seront alimentés par une batterie colossale de 40 MWh, pour 250 tonnes. C’est l’équivalent de 10 Megapacks de chez Tesla, ou 1000 Renault 5 électriques ! Le ferry pourra être rechargé grâce à des chargeurs rapides, également développés par la société Incat Tasmania. Ils permettront de recharger le navire de 20% à 80%, soit 24 MWh, en seulement 40 minutes.

Construit par le spécialiste des catamarans à grande vitesse

Si le China Zorrilla se destine à l’Amérique du Sud, sa construction a lieu dans la petite ville de Hobart, dans le sud de la Tasmanie. Cette ville portuaire accueille, en effet, Incat Tasmania, un chantier naval spécialisé dans les catamarans rapides, grâce à des structures en aluminium. Il a notamment construit le HSC (High Speed Craft) Francisco, navire commercial le plus rapide au monde, capable d’atteindre 107 km/h !

Il y a de grandes chances qu’il reste le plus grand ferry électrique au monde pendant 5 ans, avant d’être rattrapé par le Helios. Ce dernier, commandé par le groupe finlandais Viking Line, devrait transporter jusqu’à 2000 passagers et 650 voitures sur une distance similaire au China Zorilla, mais grâce à une batterie d’une capacité comprise entre 85 et 100 MWh.

Par Kevin CHAMPEAU

