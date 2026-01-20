Le grisou des anciennes mines françaises chauffera des milliers de logements

Le terril de Loos-en-Gohelle / Image : Wikimedia - S. Beucler.

Les habitants du nord de la France vont bientôt pouvoir se chauffer grâce au grisou, ce gaz longtemps redouté par les mineurs. L’État vient, en effet, d’autoriser son exploitation sous certaines conditions.

Longtemps considéré comme un fléau dans les exploitations minières, le grisou est de mieux en mieux vu par les habitants du nord de la France. Ce gaz, du méthane fossile contenu dans les micropores et les fissures du charbon, va désormais pouvoir être valorisé en énergie à grande échelle. Jusqu’à présent, trois sites, à savoir Avion, Divion et Lourches, permettaient l’extraction de ce grisou pour une production d’énergie totale de 321 GWh par an. L’État vient d’autoriser l’exploitation de 18 sites d’extraction du gaz de mine. Une bonne partie de ce grisou devrait notamment être utilisée pour alimenter des réseaux de chaleur.

Si le grisou est un gaz carboné, puisqu’il est en grande partie composé de méthane, cette démarche reste intéressante d’un point de vue écologique. En effet, en temps normal, ce grisou s’échappe naturellement des anciennes galeries des mines de charbon pour rejoindre l’atmosphère. Or, le pouvoir de réchauffement du méthane est nettement supérieur à celui du dioxyde de carbone produit lorsqu’il est brûlé.

Coup de grisou, effondrement et coup de poussier Se dégageant des couches de charbon, le grisou fait partie de l’atmosphère normale des mines profondes. Néanmoins, en trop grande quantité, le mélange air/grisou devient très explosif. Cela peut conduire à des explosions appelées « coups de grisou ». Ces explosions peuvent ensuite être aggravées par des effondrements, voire même des « coups de poussier ». Les coups de poussier résultent de l’inflammation de fines particules de charbon en suspension dans l’air des galeries. C’est ce qui s’est passé lors de la plus grave catastrophe d’Europe, à Courrières, en 1906. Durant cet événement, les flammes parcoururent 110 km de galeries en moins de 2 minutes, tuant 1099 mineurs. Aujourd’hui encore, les accidents sont réguliers. En 2023, au Kazakhstan, un coup de grisou a causé la mort de 46 mineurs.

Le grisou, oui. Le gaz de couche, non

Si l’État a donné son accord pour l’exploitation du gaz de mine, il a interdit l’exploitation du gaz de couche. Cette dernière ne consiste pas à recueillir le gaz présent dans les galeries, mais à l’extraire directement dans les veines de charbon intactes en utilisant la technique de la fracturation hydraulique. En décembre 2025, le Conseil d’État s’est prononcé sur le sujet de manière définitive, en invoquant les potentielles perturbations des ressources en eau souterraines du fait des incertitudes liées à la technique d’extraction.