Une batterie domestique de 8 kWh pour 2000 € : Zendure lance 3 nouveaux modèles de grande capacité à prix cassés

La gamme Zendure Solarflow Mix / Image : Zendure.

Avec sa nouvelle gamme SolarFlow Mix, lancée le 22 avril en Europe, le fabricant chinois Zendure débarque sur le segment des grandes batteries résidentielles. Il propose trois modèles dotés d’une capacité de 8 kWh avec des puissances d’entrée solaire et de sortie AC élevées, à des prix particulièrement bas.

Le dynamisme des fabricants chinois de batteries domestiques tout-en-un est impressionnant. Il ne se passe pas un mois sans lancement d’un nouveau produit. Parmi les dernières annonces, Zendure vient de commercialiser en France, Allemagne, Pays-Bas, Belgique et Suisse une nouvelle gamme Solarflow Mix, des batteries résidentielles de grande capacité à prix plutôt maîtrisés. Elles s’ajoutent aux plus petites batteries plug and play modulaires empilables déjà proposées par la marque basée à Shenzhen.

Gamme Solarflow Mix / Image : Zendure. Gamme Solarflow Mix / Image : Zendure.

La série Solarflox Mix est déclinée en trois versions disposant toutes de 8 kWh de capacité de stockage, extensibles jusqu’à 50 kWh pour certaines, et montées sur roulettes. Dans le haut du tableau, on retrouve la 4000 Mix Pro, la plus polyvalente, qui s’adresse aux foyers qui consomment environ 7 000 kWh d’électricité chaque année. C’est la seule à intégrer des entrées solaires MPPT jusqu’à 8 kW.

La SolarFlow 4000 Mix AC+ vise les maisons équipées d’une installation solaire avec onduleur existante, en toiture. Enfin, la SolarFlow 3000 Mix AC+, la plus compacte, cible les petits foyers et les usages mobiles (chantiers, évènements en plein air, camping…). Retrouvez ci-dessous les caractéristiques techniques communiquées par Zendure.

Caractéristiques techniques de la gamme Zendure Solarflow Mix

Solarflow

4000 Mix Pro Solarflow

4000 Mix AC+ Solarflow

3000 Mix AC+ Positionnement Type de logement cible Grande maison

4 pers. ~ 7 MWh/an Petite maison

3 pers. ~5 MWh/an Appartement ou maison de ville

2 pers ~3 MWh/an Usage secondaire — — Station d’énergie mobile Puissance & Entrée Puissance AC bidirectionnelle 4 kW 4 kW 3 kW Entrée DC MPPT 8 kW

(2 x 4 000 W) — — Entrée AC

(port PV-IN onduleur) 5 kW 5 kW 3 kW Entrée PV totale 13 kW

(8 kW MPPT + 5 kW AC) 5 kW

(AC uniquement) 3 kW

(AC uniquement) Sortie Sortie AC réseau (continue) 4 000 W

(ajustable dès 800 W) 4 000 W

(ajustable dès 800 W) 3 000 W

(ajustable dès 800 W) Sortie off-grid continue / crête 3 680 W / 7 200 W — 3 680 W / 7 200 W Charge / décharge batterie — 4 000 W 4 000 W Stockage Capacité de base 8 kWh 8 kWh 8 kWh Capacité maximale extensible 50 kWh 50 kWh Non extensible Sécurité et performances Bascule UPS (coupure réseau) 10 ms 10 ms 10 ms Cycles de charge garantis 10 000 10 000 10 000 Rendement aller-retour 90 % 90 % 90 % Indice de protection IP65 IP65 IP65 Plage de température −20 °C à +55 °C −20 °C à +55 °C −20 °C à +55 °C Niveau sonore 25 dB 25 dB 25 dB Sécurité Système Zenguard

(Double BMS + auto-maintenance des cellules + aérosol thermique intégré) Technologie logicielle Système d’exploitation ZEN+OS Gestionnaire énergie HEMS 2.0 Optimisation Par IA, via ZENKI 2.0 Compatibilité fournisseurs + de 840 fournisseurs (EDF, Engie, TotalEnergies, Enercoop…) Économies estimées en France selon Zendure Réduction de la facture Jusqu’à 96 % Jusqu’à 91 % Jusqu’à 91 % Économies annuelles estimées ~1 850 €/an ~1 250 €/an ~750 €/an Tarif Prix conseillé TTC 2 879 € 2 399 € 2 039 €

Des batteries pour optimiser l’autoconsommation solaire

Alors que les tarifs d’obligation d’achat par EDF OA sont réduits à peau de chagrin, il devient indispensable d’autoconsommer au maximum sa production afin de rentabiliser une centrale photovoltaïque. C’est tout l’intérêt de ces batteries, qui permettent d’augmenter le taux d’autoconsommation solaire grâce à leurs caractéristiques techniques dopées.

La capacité de stockage élevée (8 kWh) peut absorber davantage de production photovoltaïque excédentaire et leur puissance de sortie accrue (3 à 4 kW selon la version) peut répondre à une grande part de la demande : four, pompe à chaleur et même recharge lente d’un véhicule électrique.

Gamme Solarflow Mix / Image : Zendure. Gamme Solarflow Mix / Image : Zendure.

Au-delà de la gestion solaire, les Solarflow Mix optimisent également les charges et décharges en fonction des prix de l’électricité. Que l’on ait un contrat classiques heures pleines / heures creuses ou à tarification dynamique, le système Zenki développé par Zendure promet de stocker l’électricité lorsqu’elle est moins coûteuse pour la restituer aux horaires où les prix sont élevés.

C’est un moyen supplémentaire pour amortir l’investissement, qui s’élève tout de même à 2 879 € pour la 4000 Mix Pro, 2 399 € pour la 3000 Mix AC+ et à 2 039 € pour la 3000 Mix AC+, hors coûts d’installation. A noter qu’en Allemagne, la gamme est vendue nettement moins chère puisqu’il existe une TVA à 0 % pour le stockage résidentiel.

Prix en France Prix en Allemagne Taux TVA 20 % 0 % Solarflow 4000 Mix Pro 2 879 € 2 339 € Solarflow 4000 Mix AC+ 2 399 € 1 999 € Solarflow 3000 Mix AC+ 2 039 € 1 699 €

Une durée de vie utile de 15 ans

Comme les autres batteries Zendure, la gamme Solarflow Mix est conçue autour d’un épais boîtier en métal. Le système est donc à priori robuste. Il bénéficie d’une certification IP65 et peut fonctionner par des températures extérieures de -20 à +55 °C. Les émissions sonores seraient faibles : 25 dB. Surtout, les batteries résisteraient à 10 000 cycles de charge, soit une durée de vie d’environ 15 ans selon le fabricant. Selon le type d’installation, elles peuvent également agir comme un groupe électrogène de secours, en basculant l’alimentation en 10 millisecondes en cas de coupure de réseau.

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