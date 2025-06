Le projet de digue houlomotrice DIKWE trouve sa place dans le nord de la France

DIKWE, la digue productrice d'énergie, testée dans un bassin d'essai à Sainte Anne-du-Portzic (Crédit : Ifremer)

Le projet de digue houlomotrice DIKWE va enfin poursuivre son développement. Après avoir été éprouvé sur les côtes bretonnes, c’est au nord de la France qu’il devrait désormais produire de l’électricité, au gré des vagues de la Manche.

Le projet de digue houlomotrice Dikwe continue finalement son développement dans le Nord-Pas-de-Calais. Après les résultats concluants d’un premier prototype à l’échelle ¼, installé sur le site d’essais de l’IFREMER, l’initiative bretonne aurait dû se poursuivre sur la commune d’Audierne, dans le Finistère. Des études avaient été menées pour qu’un prototype à taille réelle de la digue houlomotrice intègre le port de Saint-Evette-Esquibien. Finalement, après 4 ans de travaux préparatoires, il a finalement été décidé que la digue n’intègre pas le port, sans réels détails.

Si la Bretagne restait la cible privilégiée, c’est finalement la région des Hauts-de-France qui va accueillir un prototype de la digue. Celle-ci devrait être composée de 3 caissons de 10 mètres de haut, 7 mètres de large et 8,5 mètres de profondeur, le long de la digue Carnot, sur la commune du Portel. Selon les Hauts-de-France, ce projet devrait permettre de mettre en place des expérimentations et une recherche approfondie sur les thématiques de la technologie houlomotrice et du monitoring environnemental. Pour l’heure, aucun détail n’a été communiqué concernant la puissance de l’installation.

La digue houlomotrice Dikwe se compose de trois éléments principaux. D’abord, on retrouve une structure en génie civil qui sert de support à l’ensemble des composants technologiques, tout en les protégeant des assauts de la houle. Un volet vertical rotatif, appelé flap, a pour rôle de capter et d’amortir la houle. Ce volet est raccordé à un système hydraulique capable de convertir l’énergie mécanique générée par la houle en électricité.

À lire aussi

La digue houlomotrice DIKWE restera-t-elle en Bretagne ?

Wave Op, une joint venture pour aller plus loin

Legendre et Geps Techno, qui sont à l’origine du projet Dikwe, ont de la suite dans les idées, et veulent exploiter tout le potentiel d’innovation des infrastructures côtières et portuaires, en partie par le biais de l’énergie houlomotrice. Aujourd’hui quasiment inexploitée, l’énergie houlomotrice pourrait constituer un apport énergétique conséquent pour les zones littorales, ainsi que pour les territoires insulaires.

Pour l’heure, Eco Wave Power fait partie des rares startups à réellement avancer sur le sujet. Après avoir mis en place une installation de 100 kW sur le port israélien de Jaffa, l’entreprise compte installer une deuxième unité sur le port de Los Angeles.