Joyeuses

fêtes

de fin

d’année !

AccueilTransporter l'énergie bas-carbonePour sécuriser le réseau électrique français en hiver, l'État aligne 2 milliards d'euros par an

Pour sécuriser le réseau électrique français en hiver, l'État aligne 2 milliards d'euros par an

Photo de l'auteur
Par Hector PIETRANIPublié le 25 décembre 2025
Illustration : Getty.

Validée le 22 décembre par la Commission européenne au titre des aides d’État, la réforme du mécanisme français de capacité le rend plus centralisé, géré par RTE et les procédures changent. On fait le point.

La Commission européenne a donné son feu vert à la réforme du mécanisme français de capacité (comme c’est le cas sur toute aide d’État). Il entrera en vigueur pour une durée de dix ans à compter de novembre 2026. L’aide avoisinera les 2 milliards d’euros par an pour couvrir les 150 à 200 heures les plus tendues du système électrique, principalement en période hivernale, en rémunérant la disponibilité de capacités de production, de stockage et d’effacement.

Le cœur de la réforme est la centralisation du dispositif. RTE devient acheteur unique de capacité et organise, pour chaque période de livraison, jusqu’à deux enchères de sélection fondées sur une courbe de demande capacitaire. Cette courbe est proposée par RTE dans un rapport de paramétrage et soumise à l’avis de la CRE avant validation ministérielle.

À lire aussiPourquoi l’électricité n’est pas gratuite pour les consommateurs alors que les prix sont parfois négatifs ?

Les interconnexions sont intégrées

Conformément à la volonté d’interconnexion de la Commission, le mécanisme intègre explicitement les contributions transfrontalières à la sécurité d’approvisionnement. La Belgique pourra notamment participer aux enchères, soit via la certification d’interconnexions, soit via des procédures de participation directe de capacités étrangères, dans la limite de leur contribution effective à la réduction du risque de défaillance du système électrique en France.

La réforme introduit également la possibilité de rémunérations pluriannuelles, jusqu’à quinze ans, pour certaines capacités nouvelles ou faisant l’objet d’investissements significatifs. Cela permet notamment de garantir des revenus à des centrales éjectées de l’ordre de mérite, car leur production coûte cher mais est fiable et l’équilibre économique n’est plus atteint hors marché de capacité. Le devenir, lié à sa participation ou non, de la centrale au charbon de Saint-Avold sera en partie écrit par cette réforme.

Dans son avis d’octobre, la CRE est réservée sur l’intégration d’objectifs spécifiques de développement du stockage et de l’effacement. Selon elle, le recours à des volumes dédiés lors des enchères risque d’altérer la formation du signal prix capacitaire. C’est pourtant une grande source de revenus pour les batteries aujourd’hui.

La suite de votre contenu après cette annonce

La suite de votre contenu après cette annonce

Des infos qui vous rechargent à bloc !Photo de Hector PIETRANIPar Hector PIETRANISuivez Cleanrider sur Google ActualitésS'abonner à Google NewsSignaler une erreur dans l'article

Nos autres articles sur le sujet transporter l'énergie bas-carbone

EntreprisesActualitéTestsReportages

Pour sécuriser le réseau électrique français en hiver, l'État aligne 2 milliards d'euros par an

Actualité25 décembre 2025 

Annonce partenaire

Gloutons, ces datacenters veulent des réacteurs d'avion pour s'alimenter en électricité

Énergies fossiles24 décembre 2025 

Pétrole, gaz et charbon importés en Europe devront respecter des normes d'émission de méthane

Énergies fossiles23 décembre 2025 

Annonce partenaire

Détaxer l'électricité, encourager les pompes à chaleur et voitures électriques : ils veulent hyper-électrifier la France

Actualité23 décembre 2025 

Annonce partenaire

La future ligne à très haute tension près de Marseille validée par l'Etat malgré les oppositions

Actualité22 décembre 2025 

Annonce partenaire

Voici la consommation réelle des guirlandes lumineuses de noël

Actualité19 décembre 2025 

Ce système stockera de la chaleur pendant des mois grâce à 1000 sondes géothermiques

Géothermie22 décembre 2025 

L'hydroélectricité sous pression face à l’essor de l'éolien et du solaire

Hydraulique21 décembre 2025 

Transmission d'électricité par laser : un nouveau record de distance battu

Actualité21 décembre 2025 

Annonce partenaire

Voir plus d'articles 