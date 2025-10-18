La France n'est pas à l'abri d'un blackout à l'espagnole, alerte le patron du réseau de transport d'électricité

Illustration : Révolution Energétique - HL.

Xavier Piechaczyk, président du directoire de RTE, alerte sur la fragilité du réseau électrique face aux variations imprévisibles des énergies renouvelables. Il réclame une meilleure coordination avec les producteurs pour annoncer leur production.

Ce n’est pas un poisson. Le 1ᵉʳ avril 2025, à 13 heures, la France aurait frôlé le blackout. Brutalement, le réseau électrique a perdu 9 gigawatts (GW) de production photovoltaïque, soit l’équivalent de neuf réacteurs nucléaires. Un début de scénario proche de celui subi par l’Espagne, 28 jours plus tard. Si l’évènement n’a pas causé de panne, la fréquence du réseau, qui doit être maintenue en permanence à 50 Hz, en a pris un coup.

Xavier Piechaczyk a exprimé son inquiétude face à cette situation. « C’est un sujet important : le 1ᵉʳ avril 2025 à 13 heures, on est passé en épisode de prix négatif et à ce moment-là, sur le réseau, on a perdu en quelques minutes 9 GW de production », a-t-il déclaré au colloque de France Renouvelables, le syndicat des professionnels des énergies renouvelables intermittentes. Il prenait ce même exemple à la soirée de la Suntech le 25 septembre.

Production d’électricité le 1ᵉʳ avril 2025 / Image : RTE (éco2mix).

Peu d’informations sur la programmation des énergies renouvelables

Ce qui a rendu cette perte de production particulièrement problématique, c’est le fait que RTE n’avait reçu aucune information préalable des producteurs éoliens et solaires concernant leur intention de réduire leur production en raison des prix négatifs. Ce premier avril, pas un seul producteur n’avait transmis de programme d’arrêt.

Cette situation met en évidence l’absence de visibilité sur la production des ENR. Alors que les producteurs d’installations de plus de 1 mégawatt (MW) sont censés transmettre leur courbe de programmation de production, cette règle n’est pas toujours honorée. Le président de RTE regrette que cette obligation ne soit respectée que par 5 % des producteurs. Il aimerait une disposition législative pour que les ENR de plus de 10 MW puissent faire des offres à la baisse et a demandé à l’État de faire des propositions sur la pente de la rampe.