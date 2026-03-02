Pourquoi ce géant espagnol de l'électricité freine sur l'éolien et le solaire

Une ombrière solaire à Madrid / Image : Wikimeida - Hanjin.

L’électricien espagnol Endesa a annoncé un plan d’investissements record de 10,6 milliards d’euros pour la période 2026-2028 sur la péninsule ibérique dont une part plus grande au réseau et une moins grande aux énergies renouvelables, par rapport à l’enveloppe précédente.

Le blackout du 28 avril 2025 en Espagne et au Portugal a mis le doigt sur le nécessaire renforcement du réseau ibérique. Endesa confirme la poursuite des investissements dans les énergies renouvelables (ENR), mais à un rythme moins rapide, et accélère ceux dans les réseaux. Sur les 10,6 milliards d’euros annoncés, environ 5,5 milliards seront consacrés aux réseaux de distribution d’électricité. Soit plus de la moitié de l’enveloppe totale. Par rapport au précédent plan triennal, les moyens alloués aux réseaux augmentent d’environ 40 %.

Un choix possiblement lié au blackout

Ce choix n’est pas sans lien avec le blackout de 2025. L’intégration à grande échelle des ENR intermittentes exige des réseaux plus flexibles et intelligents. Endesa veut ainsi investir dans des infrastructures capables d’absorber des flux variables, de mieux gérer les pointes de consommation et de limiter les risques de coupures à grande échelle.

En parallèle, le groupe prévoit d’allouer environ 3 milliards d’euros aux énergies renouvelables et stockage d’énergie entre 2026 et 2028. C’est quand même une baisse d’environ 20 % par rapport aux ambitions précédemment affichées pour la région ibérique. Endesa adopte une approche plus sélective dans le développement de nouveaux projets éoliens et solaires, privilégiant la rentabilité et l’optimisation du portefeuille existant.

Au total, le plan 2026-2028 affiche une hausse de 10 % des investissements par rapport à la période précédente. Avec moins d’expansion rapide des capacités vertes, davantage d’efforts sur l’infrastructure réseau et flexibilité.