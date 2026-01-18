Pourquoi l’électricité est moins propre alors que les énergies renouvelables battent un record au Royaume-Uni ?

Illustration : Pexels.

En 2024, le Royaume-Uni avait atteint un niveau inédit de production d’électricité propre. Hélas, cet élan ne s’est pas poursuivi, et ce, malgré la progression continue des sources renouvelables et la disparition totale du charbon du mix énergétique.

L’heure est au bilan pour le Royaume-Uni. En se basant sur les données de l’opérateur national du système énergétique (NESO), le média Carbon Brief a publié une analyse sur la production électrique du pays durant 2025. Premier fait marquant du document : les énergies renouvelables ont battu un nouveau record de production. Elles ont fourni 47 % de l’électricité, portée en grande partie par l’éolien. Le solaire, lui aussi, a connu un grand rebond.

Après une phase de stagnation, la filière redécolle grâce à l’augmentation des nouvelles installations photovoltaïques, et à un printemps particulièrement ensoleillé. Autre point essentiel du rapport : le pays vient de réaliser une année complète sans charbon. Il n’y a pas que de bonnes nouvelles cependant. « L’électricité britannique est devenue légèrement plus polluante », rapporte malgré tout Carbon Brief. Pourquoi ?

Davantage de gaz dans le mix britannique

Dans le détail, l’empreinte carbone du kilowattheure est passée à 126 g de CO₂, soit deux grammes de plus que l’année précédente. Cette situation s’explique en réalité par la place croissante du gaz dans le mix électrique. Alors même que les renouvelables ont atteint un niveau record (152 TWh, soit 6 % de plus qu’en 2024), le recours au gaz a augmenté de 5 %. La hausse de la demande en électricité et l’élimination du charbon ont obligé le pays à s’appuyer davantage sur cette ressource fossile. Pour rappel, la dernière centrale à charbon du Royaume-Uni, celle de Ratcliffe-on-Soar dans le Nottinghamshire, a fermé ses portes en septembre 2024 après plus de 140 ans d’exploitation.

Surtout, le gaz a servi à compenser la forte baisse de la production nucléaire. Une grande partie du parc britannique était effectivement à l’arrêt pour maintenance ou rechargement du combustible. Résultat : la production nucléaire a chuté de 5 TWh, atteignant son niveau le plus bas depuis cinquante ans.