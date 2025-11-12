électricité gratuite

Foisonnement éolien

EPR de Flamanville

Couleurs hydrogène

AccueilSolaireProduire de l'hydrogène au lieu de brider les panneaux solaires ? Ce pays le fait

Produire de l'hydrogène au lieu de brider les panneaux solaires ? Ce pays le fait

SolaireHydrogène
Photo de l'auteur
Par Ugo PETRUZZIPublié le 12 novembre 2025
Illustration : Getty, modifiée par RE.

Aux Pays‑Bas, le projet H2 Hollandia installe un électrolyseur de 5 MW et s’intègre au sein d’un parc photovoltaïque de 115 MW afin de transformer 50 % de l’électricité excédentaire en hydrogène vert. Résultat : 50 % des pertes de production solaire absorbées.

Le parc solaire Vloeivelden Hollandia, mis en service en 2021 dans la province du Drenthe (nord-est des Pays-Bas), dispose d’une capacité installée de 115 MW. Son problème est que sa capacité de raccordement au réseau électrique est limitée à 70 MVA et cela crée un écrêtement inéluctable : lorsque la production solaire dépasse ce seuil, l’énergie ne peut pas être vendue et est donc perdue. Comme le rapporte PV magazine, pour remédier à ce gâchis d’électricité verte, les développeurs du projet H2 Hollandia — principalement les entreprises néerlandaises Novar et Avitec — ont décidé d’ajouter un électrolyseur de 5 MW capable de convertir l’électricité solaire directement en hydrogène vert, à hauteur d’environ 300 000 kg par an.

À lire aussiSurproduction éolienne et solaire : pourquoi c’est une aubaine à saisir

L’électrolyseur n’est pas impacté par l’intermittence du solaire

La différence de taille entre la centrale solaire et l’électrolyseur (respectivement 115 MW contre 5 MW) garantit que l’électrolyseur puisse fonctionner à pleine capacité chaque jour en utilisant la bande inférieure de la production solaire.

L’initiative est permise à plus grande échelle aux Pays-Bas. En août dernier, le pays a octroyé 700 millions d’euros à 11 projets d’hydrogène à grande échelle pour une capacité d’électrolyse cumulée d’environ 600 MW. Le choix de colocaliser production solaire et électrolyse est intéressant : les coûts de raccordement sont onéreux et disposer de sources renouvelables sur site est un atout dans un contexte de volatilité des coûts de l’électricité.

L’hydrogène produit par H2 Hollandia sera vendu en totalité à un acheteur local (inconnu à ce jour) et transporté à l’aide de remorques à cylindres haute pression.

La suite de votre contenu après cette annonce

La suite de votre contenu après cette annonce

Des infos qui vous rechargent à bloc !Photo de Ugo PETRUZZIPar Ugo PETRUZZISuivez Cleanrider sur Google ActualitésS'abonner à Google NewsSignaler une erreur dans l'article

Nos autres articles sur le sujet solaire

EntreprisesActualitéTestsReportages

Produire de l'hydrogène au lieu de brider les panneaux solaires ? Ce pays le fait

Solaire12 novembre 2025 

Annonce partenaire

Comment moins taxer l'électricité sans toucher à la TVA ?

Actualité12 novembre 2025 

Cette pompe à chaleur annonce un coefficient de performance ahurissant de 7

Actualité11 novembre 2025 

Annonce partenaire

Quelle quantité d'énergie les mini réacteurs nucléaires SMR pourront-ils vraiment fournir à la France ?

Nucléaire11 novembre 2025 

Annonce partenaire

Le Maroc va abandonner le charbon de son mix électrique d’ici 2040, mais à une condition

Énergies fossiles10 novembre 2025 

Annonce partenaire

Fabriquer de nouvelles batteries en recyclant les anciennes : le défi de cette start-up française

Actualité10 novembre 2025 

Projets non pourvus, suppressions d'emplois : l'éolien en mer en difficulté, la filière tire la sonnette d’alarme

Éolien9 novembre 2025 

La plus grande centrale solaire au monde se trouvera aux Philippines

Solaire9 novembre 2025 

Cette nouvelle puce pourrait diviser par 1000 la consommation de l'intelligence artificielle

Actualité8 novembre 2025 

Annonce partenaire

Voir plus d'articles 