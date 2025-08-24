Sans subventions, personne ne veut construire ces parcs éoliens en mer en Allemagne

Un chantier éolien en mer aux Pays-Bas / Image : Tromp Willem van Urk.

Tout un symbole. L’Allemagne, fer de lance du développement éolien en Europe, n’a eu aucune candidature pour son tout dernier appel d’offre pour un projet en mer de 2,5 GW. Loin d’être une simple erreur de parcours, cette situation souligne les difficultés que rencontre le secteur de l’éolien offshore sur le Vieux Continent.

C’est la douche froide pour le gouvernement allemand. Son appel d’offre, concernant deux zones éoliennes en mer du Nord, n’a intéressé aucune entreprise. Personne ne s’est donc porté candidat. Ces deux zones, d’une superficie totale de 180 km², prévoient 2,5 GW de puissance à une distance de 100 km des côtes allemandes. Leur mise en service est prévue pour 2029 et 2031.

Ce résultat s’expliquerait par des risques financiers trop élevés, notamment à cause de l’absence de dispositif de soutien au prix de vente de l’électricité, que l’on retrouve dans d’autres pays comme la France. En parallèle, le projet renferme plusieurs incertitudes, particulièrement en termes de rendement annuel. En effet, sur le long terme, ce parc de 2,5 GW sera entouré d’autres parcs éoliens comme N-9.4 ou N-12.1. Cela pourrait avoir des répercussions directes sur les performances du parc à cause de l’effet de sillage.

L’Allemagne n’est pas la seule à subir une telle déconvenue. Fin 2024, au Danemark, un appel d’offre avait déjà subi le même sort pour trois zones d’une puissance totale de 3 GW.

Le secteur de l’éolien offshore peine à sortir de l’ornière

Si le Danemark a relancé son appel d’offre en assouplissant ses critères, et l’Allemagne compte en faire autant d’ici l’été prochain, la situation reste inquiétante. En réalité, c’est tout le secteur éolien offshore qui peine à relever la tête et retrouver des perspectives financières sereines, après plusieurs années grevées par d’importantes hausses de prix des matières premières et un manque de stabilité des politiques gouvernementales. L’évolution du montant des concessions des projets allemands en est la preuve. Alors que le gouvernement avait récolté 12 milliards d’euros en 2023 grâce à 7 GW de projets, elle n’a obtenu que 180 millions d’euros de la part de TotalEnergies pour le projet N-9.4 et son gigawatt de puissance.

Toujours en Europe, le projet écossais Hornsea 4 a récemment été annulé par Orsted par manque de rentabilité. En France, l’appel d’offres concernant le futur parc éolien en mer d’Oléron ne bouscule pas les foules, puisqu’un seul candidat semble prêt à déposer une offre.