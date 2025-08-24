Une centrale hybride solaire avec batteries XXL mise en service en Californie

La centrale solaire avec batteries Eland 1 et 2 / Image : Mayor Karen Bass / X.

Alors que le Texas et la Californie se livrent une bataille sans merci pour devenir le roi du renouvelable, le Golden State vient de frapper fort en inaugurant l’une des plus grandes centrales solaires hybrides du pays. Cette dernière devrait permettre à Los Angeles d’approcher les 100 % d’électricité décarbonée d’ici 2035

Les chiffres de la toute dernière centrale solaire de Californie donnent le tournis, avec presque 1,4 million de panneaux solaires associés à 172 batteries LFP. Au total, l’installation solaire atteint les 758 MWc, tandis que la puissance de stockage atteint 300 MW associée à une capacité de 1 200 MWh. Avec sa pleine capacité, qui comprend Eland 1 et Eland 2, la centrale peut produire l’équivalent de la consommation de 226 000 foyers, soit 7 % de l’électricité totale de Los Angeles.

Spécialiste des centrales hybrides, Averon Energy n’en est pas à son coup d’essai, et compte 4 500 MW d’installations en service, répartis à travers les USA. L’avenir semble, lui aussi, radieux puisque l’entreprise travaille déjà sur 6 GW de projets supplémentaires.

Los Angeles vise le 100 % d’électricité propre d’ici 2035

Cette nouvelle centrale souligne les efforts de la Californie, et en particulier de la ville de Los Angeles, pour décarboner son mix électrique. Précurseure en la matière, la ville a mis en place des stratégies de développement durables dès la fin des années 1970 avec la création d’un centre de recherche sur les énergies éoliennes. Dès 2004, le gouverneur Arnold Schwarzenegger avait fixé l’objectif de déployer 3 000 MW de panneaux solaires sur les toits des bâtiments de l’État.

Après un objectif initial de 100 % d’électricité propre d’ici 2045, la ville de Los Angeles a finalement avancé cet objectif à 2035 à travers son plan LA100. Dévoilé en 2021, ce dernier repose sur un ensemble d’objectifs visant à déployer massivement des solutions de production d’énergies renouvelables comme le photovoltaïque, l’éolien et la biomasse, mais également le stockage d’électricité.

En parallèle, il intègre la modernisation des infrastructures électriques actuelles, ainsi que l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments. Enfin, une électrification accrue des bâtiments et des véhicules est également visée afin d’optimiser l’utilisation d’électricité propre.