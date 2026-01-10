Voici la plus grande centrale solaire flottante marine du monde, inaugurée en Chine

Le champ solaire en mer de Dongying / Capture reportage Anewz.

Les installations solaires à l’échelle du gigawatt s’invitent désormais en mer. Fin décembre 2025, la Chine a mis en service la plus grande centrale solaire offshore au monde.

Alors que l’éolien a su s’imposer en mer pour profiter des vents plus forts et plus réguliers, le solaire, lui, peine encore à s’y développer. Et pour cause : les panneaux photovoltaïques y sont exposés à des conditions particulièrement contraignantes, entre corrosion liée à l’eau salée, houle, vents violents et complexité de la maintenance. Après tout, pourquoi aller capter en mer des rayons solaires que l’on peut exploiter plus facilement à terre ?

Pourtant, Guohua Investment, filiale du groupe public China Energy Investment Corp, voit dans cet espace maritime une opportunité d’améliorer les performances du solaire. L’entreprise a ainsi lancé le projet HG14, une giga-centrale installée à huit kilomètres au large de la ville de Dongying, dans la province du Shandong, au nord-est de la Chine. Entièrement opérationnelle depuis fin décembre, l’installation devrait fournir de l’électricité à plus de deux millions de foyers.

2,3 millions de panneaux solaires installés sur des structures à pieux fixes

La centrale s’étend sur une superficie de 1 223 hectares et comprend près de 2,3 millions de panneaux photovoltaïques. Les modules sont bifaciaux de type n, et totalisent une puissance de 1 GW, le tout raccordé à un système de stockage de 200 MWh. La production annuelle attendue atteint 1,78 TWh, une électricité acheminée vers la terre ferme via des câbles sous-marins de 66 kilovolts.

Les panneaux sont posés sur des plateformes en acier fixées au fond marin à l’aide de pieux. Le projet en compte précisément 2 934, chacune mesurant 60 mètres de long pour 35 mètres de large. Ces structures à pieux fixes, ainsi que l’angle d’inclinaison choisi pour les panneaux (15°), permettent à l’installation de résister aux contraintes offshore, qu’il s’agisse des vagues, des marées ou des vents violents. Selon Zhang Bo, directeur adjoint du projet, la centrale est même conçue pour supporter des vents de force 11.

La mer comme régulateur thermique

Au-delà des risques inhérents à un environnement marin, Guohua Investment compte profiter d’un avantage en particulier : la température. À terre, les panneaux photovoltaïques peuvent dépasser les 60 °C lors des périodes les plus chaudes, entraînant des pertes de rendement significatives. En mer, la fraîcheur ambiante devrait limiter cette surchauffe. L’entreprise estime ainsi que le choix d’un site offshore pourrait améliorer l’efficacité globale de la centrale de 5 à 15 %.