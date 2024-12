Avec sa Beem On, le fabricant français Beem propose une station solaire clé en main très simple d’installation. Nous allons la tester sur plusieurs mois et, en attendant notre verdict final, nous ne pouvions pas nous empêcher de partager notre ressenti sur la mise en place enfantine de cette solution.

Ce n’est pas la première fois que nous testons un produit de la marque française Beem sur Révolution Énergétique. Par exemple, nous avions déjà réalisé un test complet du Beem Kit, un autre système prêt à poser. Avec le Beem On, Beem va encore plus loin en proposant un dispositif solaire encore plus intuitif. Conçu et assemblé à Nantes, ce kit reflète un savoir-faire local.

Le concept est simple : un panneau solaire de 460 Wc, prêt à brancher sur une simple prise électrique. Grâce à son support inclinable, le panneau peut être posé sur le sol, fixé à un mur ou même installé sur un toit de cabanon. Le kit de départ, modulable, peut accueillir jusqu’à six panneaux pour une puissance totale de 2760 Wc.

Des caractéristiques techniques robustes

Le panneau est équipé de cellules monocristallines TOPcon bifaciales, protégées par un verre trempé de 2 mm et encadrées d’aluminium anodisé. Beem garantit 80 % de la puissance nominale sur 25 ans, un gage de qualité et de durabilité.

Attention au transport, cependant : le carton du Beem On est volumineux (2 m × 1,3 m) et pèse environ 35 kg. Mieux vaut opter pour une livraison à domicile. De notre côté, nous avons utilisé les galeries d’une Tesla Model Y pour acheminer le kit jusqu’au lieu de test. Petite déception : impossible de brancher le kit sur la voiture pour la recharger pendant le trajet.

Une installation ultra-simple, même pour les débutants

Trêve de plaisanterie, si le carton est imposant, bonne nouvelle : le support du panneau est déjà pré-monté, et les câbles des deux parties du panneau sont branchés au micro-onduleur Hoymiles HMS-400BM inclus.

Nous avons choisi de tester le kit sur une terrasse en bois, l’installation la plus simple. Après avoir extrait le matériel du carton, il suffit de placer le panneau, de régler l’inclinaison (30°, 40° ou 45°), puis de visser le micro-onduleur derrière le panneau et d’y connecter le câble d’alimentation.

Là, il convient alors de choisir la méthode de fixation pour assurer un parfait maintient au sol en cas de coup de vent. Le support peut ainsi être vissé au sol ou lesté. Nous avons opté pour cette seconde solution qui nécessite simplement de fixer, via deux vis, de petites palettes en métal. Quelques parpaings plus loin, voilà notre kit solaire parfaitement ancré.

Il ne reste alors plus qu’à brancher le boîtier Beem Box fixé au câble de 10 m (des rallonges sont proposées en option si la longueur est insuffisante) sur une prise de courant extérieure classique et de fixer ce petit boîtier blanc au mur au besoin (vis et cheville fournies). Et voilà, le système entre dès à présent en production et vous délivre gratuitement de l’énergie ! L’opération nous auras pris moins de 15 minutes, déballage du carton compris.

C’est diablement simple et à la portée de tous. Le montage sur mur sera nécessairement un peu plus long, mais toujours aussi simple. L’opération nécessite seulement de percer quelques trous afin de fixer le kit avec des vis et chevilles adaptées.

Une application pour suivre la production

Une fois le kit branché, il faut installer l’application Beem sur votre smartphone (Android ou iOS). Là encore, le processus est fluide : création d’un compte, scan du QR code au dos de la Beem Box, connexion au wifi et c’est tout.

L’application demande ensuite des informations sur l’emplacement et l’orientation du panneau. Petite frustration : l’absence d’un outil d’aide au positionnement basé sur la réalité augmentée, par exemple, qui aurait permis d’optimiser l’inclinaison pour un rendement maximal.

Une fois l’installation terminée, l’application affiche les données de production énergétique. En associant le kit au compteur Linky, vous pouvez également suivre votre consommation globale, directement depuis l’interface.

L’avis de Révolution Énergétique

Le Beem On est une solution solaire vraiment clé en main. Sans déclaration de travaux ni abonnement spécifique, il offre une simplicité qui séduira les novices en énergie solaire. Nous reviendrons dans quelques mois avec un test complet pour vous donner notre avis sur ses performances et son application. Stay tuned !