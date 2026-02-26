L'assistant Ecojoko est à -50 % avec ce programme spécial

Image : Ecojoko, modifiée par RE.

Plutôt coûteux à l’achat, le système de suivi de la consommation électrique domestique Ecojoko est accessible à moindres frais dans certaines conditions, grâce aux certificats d’économies d’énergie (CEE). Le boîtier se retrouve à moins de 100 euros.

Nous l’avions testé il y a quelques années. Ecojoko a connu quelques évolutions depuis. Composée d’un cadran, d’une application smartphone et d’une clé à brancher sur son compteur Linky, cette solution de suivi de la consommation électrique est désormais éligible à un financement par les certificats d’économies d’énergie (CEE). Ainsi, les foyers éligibles peuvent l’acheter à un tarif réduit de 50 % via le programme Watt Watchers. Son prix passe ainsi de 199 à 99,50 euros après aides.

Pour bénéficier de ce prix, le foyer doit maintenir son boîtier en fonctionnement pendant un an et accepter le partage de ses données de consommation « dans le cadre de l’amélioration du programme Watt Watchers », explique Ecojoko. Deux critères techniques sont également requis : être raccordé au réseau Enedis et disposer d’un compteur Linky situé à moins de cinquante mètres du logement.

De nouvelles fonctionnalités

Au-delà de cette offre, la marque annonce plusieurs évolutions du produit. L’assistant affiche désormais une jauge des tarifs en temps réel, avec une indication des plages d’heures pleines et d’heures creuses ainsi que la couleur du jour pour les abonnés à l’option Tempo du tarif réglementé (tarif bleu EDF). Toutefois, il n’intègre toujours pas la tarification dynamique, proposée par quelques rares fournisseurs.

Le boîtier lui-même a été revu dans sa conception, avec des composants révisés qui le rendraient « plus réactif » et plus durable. Pour les foyers équipés de panneaux solaires, une fonctionnalité en bêta-test permet de contourner une limitation du compteur Linky : l’affichage du surplus de production photovoltaïque est désormais possible sans contrat de vente de ce surplus, via le dispositif ERL (la clé branchée sur le compteur Linky). Cette avancée est réservée aux assistants dont le numéro de série contient les lettres MAK, précise Ecojoko.

Enfin, depuis décembre 2025, Ecojoko annonce commercialiser auprès des installateurs solaires un contacteur intelligent pour chauffe-eau. Couplé à l’assistant ecojoko, cet équipement optimiserait la chauffe du ballon en croisant les données de surplus de production, les prévisions météorologiques et les tarifs électriques en vigueur. Cela permettrait de minimiser la facture énergétique du chauffe-eau.