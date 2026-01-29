Incompréhensible : les prix de l'électricité avec l'option Tempo d'EDF vont exploser au 1er février

Photomontage : RE.

Petit coup de tonnerre sur le tarif réglementé de l’électricité. Alors que le prix du kilowattheure diminuera légèrement pour les options base et heures pleines / heures creuses le 1ᵉʳ février 2026, il connaîtra une nette augmentation pour l’option Tempo. Cette option est jugée un peu trop avantageuse pour les consommateurs selon la Commission de régulation de l’énergie, qui a donc proposé de les augmenter. Un choix surprenant alors que la consommation d’électricité est en berne en France et que les appels à s’électrifier se multiplient.

Fini la bamboche pour les clients de l’option Tempo d’EDF et de ses tarifs du kilowattheure extrêmement bas. Dès le 1ᵉʳ février, les prix de cette formule proposée par le tarif réglementé de l’électricité (TRV) augmenteront en moyenne de 8,06 %. Une hausse brutale qui contraste avec la baisse de 0,83 % prévue pour les autres options du TRV base et heures pleines / heures creuses.

À lire aussi

Comment savoir si l’option Tempo d’EDF est vraiment avantageuse ?

L’option Tempo n’inciterait pas suffisamment à la sobriété durant les pics

L’option Tempo et ses six tranches tarifaires est particulièrement avantageuse tout au long de l’année, à l’exception de la tranche d’heures pleines en « jours rouges », qui est quatre fois plus chère. Cette offre réglementée lancée en 1998 avait pour objectif d’inciter les clients à réduire fortement leur consommation durant ce créneau, activable 22 jours par an durant la saison froide, afin de soulager le réseau public.

Mais selon la Commission de régulation de l’énergie (CRE), l’option serait trop généreuse par rapport aux coûts réels et n’inciterait pas suffisamment à baisser sa consommation lors des pics hivernaux. Un objectif par ailleurs très contradictoire avec la transition énergétique, puisque c’est logiquement en hiver que les besoins de chauffage sont les plus importants et que la France cherche à électrifier massivement son chauffage. L’autorité a ainsi décidé d’un réajustement progressif des tarifs, qui se poursuivra d’ailleurs en 2027, au grand dam des quelque 900 000 abonnés.

Dès le 1er février, ils paieront leur kilowattheure environ un centime de plus pour la plupart des tranches tarifaires, à l’exception des heures pleines en jour rouge, qui bondissent de six centimes. Malgré cette hausse, l’offre reste intéressante si l’on est prêt à faire davantage d’efforts en hiver. Alternativement, il est possible de résilier son abonnement la veille du premier jour rouge, souvent placé en décembre, avant d’y souscrire à nouveau le lendemain du dernier jour rouge, généralement activé début mars.

À lire aussi

Le surprenant marché parallèle des boîtiers EDF Tempo artisanaux sur Leboncoin

Les prix du kilowattheure et de l’abonnement Tempo au 1ᵉʳ février 2026 en détail

Nouveaux tarifs TTC du kWh de l’option Tempo d’EDF Tranche tarifaire €/kWh depuis le 01/08/2025 €/kWh à partir du 01/02/2026 (estimation) Évolution 🔵 Bleu HP 0,1494 0,1612 + 7,9 % 🔵 Bleu HC 0,1232 0,1325 + 7,55 % ⚪ Blanc HP 0,1730 0,1871 + 8,15 % ⚪ Blanc HC 0,1391 0,1499 + 7,76 % 🔴 Rouge HP 0,6468 0,7060 + 9,15 % 🔴 Rouge HC 0,1460 0,1575 + 7,88 % Augmentation moyenne + 8,06 %

Côté abonnement, la tendance est plutôt à la baisse à l’exception des clients ayant souscrit pour une puissance de 6 kVA. L’on constate autour de 1 % de réduction et même un curieux effondrement du prix de l’abonnement pour les très gros consommateurs en 36 kVA, qui bénéficieront d’une mensualité de -17,25 % selon nos estimations. Globalement, la baisse des tarifs d’abonnement ne devrait pas contrebalancer la hausse du kilowattheure pour la majorité des clients.

À lire aussi

Connaître les jours Tempo rouges une semaine à l’avance ? C’est possible

Nouveaux tarifs TTC d’abonnement de l’option Tempo d’EDF Puissance souscrite (kVA) €/mois depuis le 01/08/2025 €/mois à partir du 01/02/2026 (estimation) Évolution 6 15,5 15,77 + 1,29 % 9 19,49 19,48 – 0,05 % 12 23,38 23,19 – 0,81 % 15 27,01 26,63 – 1,41 % 18 30,79 30,22 – 1,85 % 30 46,31 44,07 – 2,24 % 36 54,43 45,04 – 17,25 %

<br/>

Quel impact de la hausse du prix de l’électricité avec l’option Tempo ?

Concrètement, l’augmentation du prix du kilowattheure de l’option Tempo devrait se traduire par une facture enflée d’une bonne centaine d’euros à l’année pour un foyer moyen. Par exemple, la recharge d’une voiture électrique durant les heures creuses jour bleu coûterait désormais 636 € annuellement contre 591 € précédemment (pour 4 800 kWh, soit 20 000 km à une consommation moyenne de 16 kWh/100 km). Une hausse de 45 € qui n’est pas insurmontable, mais par principe assez difficile à digérer dans le contexte actuel de prix très bas sur les marchés de gros de l’électricité, de faible consommation, de surcapacité de production, mais aussi d’efforts demandés par les consommateurs pour passer à l’électrique.

Un constat similaire pour le chauffage électrique, d’ailleurs toujours fiscalement défavorisé par rapport au gaz, qui devrait coûter plus cher si l’on est client de l’option Tempo. Comptez une hausse d’une cinquantaine d’euros si vous vous chauffez avec une pompe à chaleur et d’environ 130 € si vous vous chauffez avec des convecteurs (estimation pour une maison d’une centaine de mètres carrés).