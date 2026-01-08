Les hauts-fourneaux d'ArcelorMittal vont carburer aux réacteurs nucléaires d'EDF

Illustration : EDF, ArcelorMittal, modifiée par RE.

Le géant de la sidérurgie ArcelorMittal et EDF ont officialisé mardi 6 janvier la signature d’un contrat d’approvisionnement en électricité nucléaire (CAPN) d’une durée exceptionnelle de 18 ans. Conclu le 26 décembre, cet accord permet au groupe industriel de sécuriser l’alimentation électrique de ses sites français avec une énergie bas carbone à prix compétitif.

EDF allouera à ArcelorMittal une quote-part de la puissance de son parc nucléaire existant, les premières livraisons ayant débuté le 1ᵉʳ janvier 2026. Si les volumes d’électricité concernés restent confidentiels, cet accord marque une étape stratégique majeure pour l’industriel, qui en fait « un facteur clé de compétitivité future pour l’acier produit en France », selon Reiner Blaschek, directeur général d’ArcelorMittal Europe.

Pour EDF, représentée par Béatrice Bigois, directrice exécutive du pôle Clients, cet engagement « contribue à la décarbonation de l’industrie et à la souveraineté énergétique» française. Le contrat fait suite à une lettre d’intention signée en janvier 2024.

Cette annonce intervient dans un contexte tendu, alors que les syndicats et le gouvernement attendent toujours la confirmation des investissements d’ArcelorMittal pour décarboner ses hauts fourneaux de Dunkerque. Le groupe, qui a supprimé 608 postes en France l’an dernier, avait réaffirmé en mai 2025 son intention d’investir 1,2 milliard d’euros, mais conditionne cette décision à des mesures européennes de défense commerciale.