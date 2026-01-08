Nos tests

Foisonnement éolien

Autoconsommation solaire

AccueilNucléaireLes hauts-fourneaux d'ArcelorMittal vont carburer aux réacteurs nucléaires d'EDF

Les hauts-fourneaux d'ArcelorMittal vont carburer aux réacteurs nucléaires d'EDF

Nucléaire
Photo de l'auteur
Par Hugo LARAPublié le 8 janvier 2026
Illustration : EDF, ArcelorMittal, modifiée par RE.

Le géant de la sidérurgie ArcelorMittal et EDF ont officialisé mardi 6 janvier la signature d’un contrat d’approvisionnement en électricité nucléaire (CAPN) d’une durée exceptionnelle de 18 ans. Conclu le 26 décembre, cet accord permet au groupe industriel de sécuriser l’alimentation électrique de ses sites français avec une énergie bas carbone à prix compétitif.

EDF allouera à ArcelorMittal une quote-part de la puissance de son parc nucléaire existant, les premières livraisons ayant débuté le 1ᵉʳ janvier 2026. Si les volumes d’électricité concernés restent confidentiels, cet accord marque une étape stratégique majeure pour l’industriel, qui en fait « un facteur clé de compétitivité future pour l’acier produit en France », selon Reiner Blaschek, directeur général d’ArcelorMittal Europe.

À lire aussiEDF casse les prix de son électricité et convainc un gros industriel d’ouvrir une usine en France

Pour EDF, représentée par Béatrice Bigois, directrice exécutive du pôle Clients, cet engagement « contribue à la décarbonation de l’industrie et à la souveraineté énergétique» française. Le contrat fait suite à une lettre d’intention signée en janvier 2024.

Cette annonce intervient dans un contexte tendu, alors que les syndicats et le gouvernement attendent toujours la confirmation des investissements d’ArcelorMittal pour décarboner ses hauts fourneaux de Dunkerque. Le groupe, qui a supprimé 608 postes en France l’an dernier, avait réaffirmé en mai 2025 son intention d’investir 1,2 milliard d’euros, mais conditionne cette décision à des mesures européennes de défense commerciale.

La suite de votre contenu après cette annonce

La suite de votre contenu après cette annonce

Des infos qui vous rechargent à bloc !Photo de Hugo LARAPar Hugo LARARédacteur en chefSuivez Cleanrider sur Google ActualitésS'abonner à Google NewsSignaler une erreur dans l'article

Nos autres articles sur le sujet nucléaire

EntreprisesActualitéTestsReportages

Des piles au lithium rechargeables et des batteries nomades : Marstek présente plusieurs nouveautés au CES 2026

Solaire8 janvier 2026 

Annonce partenaire

Cette borne de recharge premium de 7,4 kW est à moins de 750 € pour les soldes d'hiver 2026

Actualité8 janvier 2026 

Plus de 90 GW de puissance : la France bat un record de consommation vieux de 8 ans

Nucléaire8 janvier 2026 

Annonce partenaire

Ce kit solaire de 800 W à brancher sur une prise est à 329 € pour les soldes d'hiver 2026

Solaire7 janvier 2026 

Annonce partenaire

Cette batterie plug & play de 5 kWh est à moins de 1 400 € pour les soldes d'hiver 2026

Solaire7 janvier 2026 

Annonce partenaire

Robot bizarroïde, pergola solaire et batterie étanche : Jackery présente 3 nouveautés au CES 2026

Solaire6 janvier 2026 

Comment EDF veut augmenter la puissance de ses vieux réacteurs nucléaires

Nucléaire6 janvier 2026 

Pourquoi il n'y a plus d'aides MaPrimeRenov’ depuis le 1er janvier ?

Actualité6 janvier 2026 

Aides à la rénovation énergétique : à quoi s’attendre pour 2026 ?

Actualité5 janvier 2026 

Annonce partenaire

Voir plus d'articles 