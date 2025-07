Voiture électrique : la Renault R4 consommerait bien plus qu'annoncé par son tableau de bord

Les Renault R4 et R5 / Image : Automobile Propre - SB.

Ce n’est pas vraiment comparable au scandale du dieselgate, mais tout de même intrigant. Selon les mesures rigoureuses du journaliste automobile Soufyane Benhammouda (Automobile Propre), la Renault R4 électrique consommerait davantage d’énergie que ce qui est mentionné sur le tableau de bord.

Lors d’un supertest, un essai standardisé en conditions réelles, notre confrère et collègue Soufyane Benhammouda d’Automobile Propre a observé un fait étonnant : la Renault R4 semble plus sobre que la R5 sur toutes les configurations. Des chiffres confirmés par des mesures répétées et identiques sur circuit et sur route, qui contredisent les annonces du constructeur automobile.

En réalité, révèle son analyse, le système d’affichage de la R4 oublierait mystérieusement une partie de la consommation réelle, sous‑estimant en moyenne de 2,2 kWh/100 km l’énergie effectivement puisée dans la batterie. Renault n’a pas encore expliqué cette différence d’affichage, probablement due à un calibrage logiciel perfectible. Rien d’alarmant, précise Soufyane, puisque l’autonomie affichée reste correcte et la différence reste marginale pour l’utilisateur. Mais elle rappelle l’importance d’une information juste et transparente pour le client.

➡️ Lire l’article sur Automobile Propre.