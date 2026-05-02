Nos tests

Foisonnement éolien

Autoconsommation solaire

AccueilÉnergies fossilesL’approvisionnement en GNL restera tendu pendant les deux prochaines années

L’approvisionnement en GNL restera tendu pendant les deux prochaines années

Énergies fossiles
Photo de l'auteur
Par Hector PIETRANIPublié le 2 mai 2026
Méthanier à membrane LNG Bonny
Méthanier à membrane LNG Bonny, à Brest. Crédit : Pline - Wikipédia

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) s’inquiète, concernant l’approvisionnement en gaz naturel liquéfié (GNL). Selon un rapport publié le 24 avril, les dégâts subis par les infrastructures du Qatar vont retarder d’au moins deux ans l’arrivée de nouvelles capacités sur le marché mondial. 

La fermeture du détroit d’Ormuz et les attaques sur les installations gazières par l’Iran ont entraîné la perte temporaire d’environ 20 % de l’offre mondiale de GNL. En mars, la production mondiale a reculé de 8 % et les exportations du Qatar et des Émirats arabes unis ont chuté de près de 9,5 milliards de mètres cubes. Début avril, les livraisons affichaient déjà une baisse de 10 %, ce qui veut dire que les effets se propagent sur les chaînes logistiques.

Sans surprise, les prix restent hauts. En Europe, le gaz s’est échangé autour de 18 dollars/MBtu (unité britannique), soit environ 67€/MWh en mars, son plus haut niveau depuis la crise de 2022-2023. En Asie, les prix ont atteint 21 dollars. Dans les deux cas, ils ont plus que doublé en quelques jours début mars, le marché est sous tension.

À lire aussiEt si le gaz naturel liquéfié était pire que le charbon ?

l’Union européenne de plus en plus exposée

Et la situation ne devrait pas s’arranger selon l’AIE, dans un rapport publié le 24 avril. La vague de nouveaux projets GNL, censée détendre le marché à partir de la seconde moitié de la décennie, sera décalée d’au moins deux ans. Les dégâts sur les capacités de liquéfaction du Qatar pourraient amputer la production du pays de près de 70 milliards de mètres cubes d’ici 2030. Au total, le conflit pourrait entraîner une perte cumulée d’environ 120 milliards de mètres cubes de GNL entre 2026 et 2030. C’est 15 % de l’offre.

Pour l’UE, la situation devient délicate à gérer. Nous avons bien remplacé le gaz russe par du GNL, avec un volume record de 104 milliards de mètres cubes importé cet hiver, pour plus de 40 % de nos approvisionnements. Mais l’exposition à la volatilité de ce gaz est de plus en plus grande. En mars, la consommation européenne a d’ailleurs reculé d’environ 4 % principalement à cause de la hausse des prix.

La suite de votre contenu après cette annonce

La suite de votre contenu après cette annonce

Des infos qui vous rechargent à bloc !Photo de Hector PIETRANIPar Hector PIETRANISuivez Cleanrider sur Google ActualitésS'abonner à Google NewsSignaler une erreur dans l'article

Nos autres articles sur le sujet énergies fossiles

EntreprisesActualitéTestsReportages
Méthanier à membrane LNG Bonny

L’approvisionnement en GNL restera tendu pendant les deux prochaines années

Énergies fossiles2 mai 2026 

Annonce partenaire

mats d'éolienne Yeu-Noirmoutier

Le parc éolien Yeu-Noirmoutier mis en service après 33 mois de travaux

Éolien2 mai 2026 

MaPrimeRenov surveillée par Cour des Comptes

MaPrimeRenov’ et le chèque énergie passés au peigne par la Cour des Comptes

Actualité1 mai 2026 

Annonce partenaire

Poste-source ENEDIS

RTE et Enedis multiplient leurs infrastructures pour électrifier la France

Actualité30 avril 2026 

Annonce partenaire

Pourquoi le carport en aluminium devient l'allié n°1 des propriétaires de voitures électriques

Actualité30 avril 2026 

Annonce partenaire

échangeur thermique de nagent sur seine

Arabelle Solutions va construire une nouvelle usine à Châlons-sur-Saône

Nucléaire30 avril 2026 

Ce parc éolien français a été exclusivement financé par des riverains

Éolien29 avril 2026 

Projet de surgénérateur nucléaire près de Chinon : tout le monde peut donner son avis

Nucléaire29 avril 2026 

Il fabrique son propre suiveur solaire avec un vieil essieu de tracteur

Solaire28 avril 2026 

Annonce partenaire

Voir plus d'articles 