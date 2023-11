L'éolienne Vestas V236 de 15 MW / Image : Vestas.

Vestas va déployer sa méga éolienne de 15 MW dans le parc éolien flottant de Grey Whale 3 en Corée du Sud. L’entreprise danoise renforce ainsi sa position de leader mondial dans le secteur.

La Chine est le champion mondial en matière d’éolienne, mais d’autres pays d’Asie misent également sur l’éolien pour réussir leur transition énergétique. C’est le cas de la Corée du Sud qui entend s’appuyer sur l’éolien flottant pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Pour cela, trois projets sont en cours au large d’Ulsan, une ville portuaire située dans le sud-est du pays, donnant sur la mer du Japon.

À lire aussi

Installer moins d’éoliennes sans perdre de puissance



Pour le projet Gray Whale 3, l’entreprise danoise Vestas a été choisie pour équiper le parc éolien. En réalité, l’annonce n’est pas nouvelle puisqu’en mars 2023, Vestas avait indiqué avoir été retenue en tant que « fournisseur privilégié » pour un projet éolien offshore flottant de 495 MW en Corée du Sud. La firme danoise n’avait toutefois donné aucun détail sur cette opération ni sur son client.

Aujourd’hui, nous savons qu’il équipera le parc Gray Whale 3 de « seulement » 33 exemplaires de la turbine V236-15.0. Grâce à la puissance très élevée de ce modèle d’éolienne (15 MW), le parc peut se contenter d’en installer moins. Pour comparaison, le parc éolien en mer de Saint-Nazaire, premier de ce genre en France, atteint 480 MW de puissance au moyen de 80 machines d’une puissance unitaire de 6 MW.

Dévoilée en février 2021 par Vestas, l’éolienne V236-15.0 est capable de balayer une surface supérieure à 43 000 m2 grâce à ses pales de 115 m de long. Le générateur, logé dans une nacelle aussi grande qu’un appartement, doit produire autour de 80 GWh.

À lire aussi

Mise en service prévue en 2028 pour le parc Gray Whale 3

Situé à environ 60 à 70 km de la côte, le parc Gray Whale 3 devrait voir son chantier débuter d’ici 2025 pour une mise en service prévue en 2028. Et ce parc ne sera pas le seul en Corée du Sud à être équipé de la méga éolienne de Vestas, puisque l’entreprise a signé un contrat au printemps 2023 pour livrer 40 unités au parc éolien offshore de Wando Geumil. D’autres contrats ont été signés un peu partout dans le monde par Vestas : en Allemagne, sur l’île de Juist, en Écosse et à New York (États-Unis) notamment.