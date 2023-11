Des éoliennes au Portugal / Image : Getty, montage : RE.

Profitant de conditions météorologiques favorables, le Portugal a explosé sa production d’électricité renouvelable lors du dernier week-end d’octobre. Au total, le pays a produit 172,5 GWh d’électricité « verte » pour n’en consommer que 131,1 GWh. Ce chiffre vient récompenser les nombreux efforts du pays pour atteindre la neutralité carbone.

Entre le vendredi 27 octobre au soir et le lundi 30 octobre au matin, le Portugal a réussi à produire plus de 170 GWh d’électricité renouvelable, s’offrant un luxueux excédent de 40 GWh par rapport à sa consommation réelle. Pour obtenir une telle production, le pays a surtout pu compter sur ses 5 500 MW d’éoliennes installées, qui ont produit 97,5 GWh d’électricité, et ses 7 500 MW d’infrastructures hydroélectriques qui ont produit 68,3 GWh d’électricité. Le photovoltaïque, en retrait, n’a produit que 6,6 GWh d’électricité. Le pays a pu exporter ses 40 GWh d’électricité excédentaire à son voisin espagnol. Les deux pays de la péninsule ibérique sont très solidaires électriquement, et s’équilibrent mutuellement lors d’excédents ou de déficits de production éolienne et solaire.

Le Portugal, champion des énergies renouvelables en Europe

Selon Eurostat, le ratio de production d’électricité provenant de ressources renouvelables du Portugal s’élevait à 54,1% (en 2016), le plaçant en cinquième position derrière des pays comme l’Islande, la Norvège, l’Autriche et la Suède. Pour parvenir à un tel ratio, le pays a multiplié les projets innovants. On peut citer le premier parc éolien offshore flottant semi-submersible à avoir été implanté dans le monde en juillet 2020. Nommé Windfloat Atlantic, ce parc d’une puissance installée de 25,2 MW avait permis de produire près de 75 GWh lors de sa première année d’exploitation.

Le pays travaille également à compenser le caractère non pilotable de la production d’électricité renouvelable en associant le solaire et l’éolien à l’hydroélectricité. Le barrage d’Alqueva et ses 240 MW de puissance en est l’exemple parfait. Une centrale solaire de 6 MWc a récemment été installée sur son lac de retenue. La puissance de cette centrale devrait, à terme, atteindre 84 MW. L’énergéticien portugais EDP prévoit également d’installer un parc éolien de 70 MW ainsi que des batteries stationnaires afin de pouvoir complètement compenser la variabilité du solaire et de l’éolien.

Le mix énergétique portugais reste dépendant des énergies fossiles

Malgré cette belle performance, la production électrique ne fait pas tout, et le Portugal est encore très loin de la neutralité carbone. Selon l’Insee, la part du renouvelable dans la consommation finale brute d’énergie du Portugal en 2021 n’était que de 34 %. Ce chiffre est bien supérieur à la moyenne européenne (21,8 %) mais témoigne du chemin qu’il reste à faire avant d’atteindre l’objectif zéro carbone. Par ailleurs, la production électrique portugaise restait relativement carbonée sur l’ensemble de l’année 2022, avec une intensité de 221 gCO2eq/kWh (contre 90 g en France, mais 819 g en Pologne et 473 g en Allemagne). En cause, les centrales au gaz et fioul, qui couvrent tout de même 40 % de la production annuelle.