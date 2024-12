La turbine Axial Skelter / Image : Spiralis Energy.

L’Axial Skelter est une turbine marémotrice à la forme particulière : elle est inspirée d’un coquillage. Cette innovation venue du Royaume-Uni permettrait d’exploiter l’énergie des marées en réduisant les contraintes techniques et les impacts sur la biodiversité.



L’énergie marémotrice, jusqu’ici extrêmement marginale dans le mix des énergies renouvelables, pourrait prendre un virage avec l’Axial Skelter. Développée par Spiralis Energy, cette turbine en forme de spirale promet une exploitation durable et efficace des courants marins et fluviaux. Alliant biomimétisme, modularité et optimisation des ressources, les premiers résultats donnés par le constructeur sont prometteurs.

L’Axial Skelter adopte une forme hélicoïdale, inspirée des coquillages marins, offrant résistance et durabilité. Elle n’est qu’en partie immergée, ainsi la génération d’électricité se fait hors de l’eau dans des conditions plus sèches. Conçu à partir de plastiques recyclés via impression 3D, ce dispositif réduirait les coûts. Chaque unité, prévue pour dure 25 ans en milieu marin, aurait un impact réduit sur la biodiversité, en évitant les blessures infligées à la faune, à l’inverse des turbines à pales traditionnelles.

À lire aussi

250 kW pour la version grandeur nature

Lors des essais de 2024, l’Axial Skelter a atteint 2 500 watts (W) à 21 rotations par minute, avec une précision de 98,5 % par rapport aux simulations de Cape Horn Engineering. La version grandeur nature, de 16 mètres de long et 5 mètres de diamètre, projette une puissance de 250 kilowatts (kW). Deux unités seront testées dans la Manche dans des conditions hivernales pour optimiser leur rendement et leur robustesse.

Grâce à son design modulaire, l’Axial Skelter est censé faciliter la maintenance : ses segments sont remplaçables et fabriqués rapidement, en moins d’une semaine. Transportable et adaptable, il convient aussi bien aux communautés insulaires qu’à des applications industrielles, comme l’alimentation de centres de données ou la production d’hydrogène.

À lire aussi

Une source d’énergie continue et prévisible

L’énergie marémotrice se distingue par sa fiabilité : totalement prévisible, car dépendante des marées, elle peut fournir un apport énergétique presque constant. Spiralis Energy envisage de couvrir 11 % des besoins annuels du Royaume-Uni, un objectif qui semble de prime abord démesuré.

Soutenue par Kistos Holdings et membre du Marine Energy Council, Spiralis Energy participe à faire du Royaume-Uni un leader mondial en énergie marine. L’Axial Skelter illustre une vision ambitieuse : produire de l’énergie propre, modulable et accessible, tout en respectant les écosystèmes marins. Cette technologie pourrait bien être installée en France comme au Raz Blanchard ou à la Rance où l’énergie marémotrice est déjà exploitée. La révolution hydrolienne est déjà en marche au Royaume-Uni, comme en témoignent les derniers contrats pour différence attribués le 3 septembre 2024 pour 28 mégawatts (MW) d’hydroliennes ou 121 MW sur les trois dernières années.