La centrale solaire thermodynamique de Redstone en Afrique du Sud / Image : Solar Reserve.

Après plusieurs années de calvaire énergétique, l’Afrique du Sud semble tout juste sortir la tête de l’eau. Symbole de cet élan positif, le pays vient d’inaugurer sa deuxième centrale solaire thermodynamique, qui devrait apporter, chaque année, presque 500 GWh d’électricité verte au réseau électrique.

Non loin de la ville de Postmasburg, en plein cœur de l’Afrique du Sud, une nouvelle centrale de production d’électricité vient d’être mise en service par la société Powerchina. Appelée Redstone, cette centrale de type solaire thermodynamique affiche une puissance de 100 MW. Elle se compose de 41 260 héliostats (des miroirs orientables) qui réfléchissent la lumière du soleil vers un récepteur thermique. Celui-ci, chauffant à haute température des sels fondus, permet de stocker suffisamment d’énergie pour pouvoir fonctionner à plein régime pendant 12 heures après le coucher du soleil. L’installation devrait ainsi produire de l’électricité en continu, à hauteur de 480 GWh d’électricité chaque année, soit l’équivalent de la consommation de 200 000 logements sud-africains.

Ce n’est pas la première centrale solaire thermodynamique du pays. Dans les années 2010, une autre centrale avait été mise en œuvre près d’Upington. D’une puissance de 50 MW, elle n’avait cependant qu’une capacité de stockage de 2 heures à pleine puissance.

L’Afrique du Sud, enfin sur la bonne voie en matière d’énergie ?

Depuis la fin des années 2000, l’Afrique du Sud a subi une dégradation constante de son réseau électrique, la faute à des centrales à charbon vieillissantes et d’importants problèmes de corruption au sein d’Eskom, la compagnie responsable de la production et la distribution de l’électricité dans le pays. Mais la situation est enfin en passe de s’améliorer. En 2022, le gouvernement a mis en place un plan d’action visant à améliorer les performances des centrales existantes. Résultat, la disponibilité énergétique du parc est passée de 50 % à plus de 60 %. Dans le même temps, l’encadrement d’Eskom a été remanié pour faire face à la corruption.

Ainsi, en 2024, le pays vient de vivre 150 jours d’affilée sans délestage, un véritable exploit quand on sait qu’en 2023, le pays a connu 332 jours de délestage, dont certains d’une durée supérieure à 10 heures.

Malgré cette stabilisation bienvenue du réseau, des efforts doivent être menés pour viser la décarbonation du mix énergétique du pays, qui repose principalement sur les énergies fossiles. Outre le programme, JET (Just Energy Transition), porté par des pays comme la France et les USA, le pays pourrait miser sur le développement du nucléaire. Du côté des ENR, cette centrale solaire thermodynamique a pu être financée par le programme REIPPPP, qui vise l’installation de 2,6 GW d’installations solaires et d’éoliennes terrestres.