Un panneau solaire souple en cours de lavage suite à des pluies sableuses / Image : Révolution Énergétique.

Vous venez de nettoyer les vitres de votre maison ? Ne rangez pas votre matériel tout de suite, on a encore un peu de travail pour vous ! Tout comme les fenêtres de nos logements, les panneaux photovoltaïques se salissent au fil des saisons, risquant de perdre en efficacité. Pour faire face à ce problème, on vous explique comment les nettoyer, et ainsi conserver un rendement optimal à longueur d’année !

Si vous êtes propriétaire de panneaux solaires sur votre toiture, on a une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. La mauvaise, c’est que si vous voulez conserver une production électrique optimale, vous allez vraisemblablement devoir passer par la case nettoyage au moins une fois par an. La bonne nouvelle, c’est que dans la majorité des cas, ce nettoyage est relativement simple et économique.

Pourquoi faut-il nettoyer ses panneaux photovoltaïques ?

Tout comme les carreaux d’une maison, les panneaux solaires sont soumis à de nombreux éléments extérieurs susceptibles de les opacifier légèrement, engendrant ainsi une baisse de rendement. Où que l’on habite, les facteurs de salissure sont nombreux. En zone urbaine ou périurbaine, les particules de pollution sont les principales responsables de cet encrassement progressif. À la campagne, les fautifs seront plutôt le pollen ou les particules liées aux labours des champs avoisinants. En bord de mer, ou dans le sud de la France, sel, sable et même sirocco tenteront de mettre à mal vos panneaux solaires. Cette opacification sera d’autant plus importante que vos panneaux seront horizontaux.

Comment nettoyer ses panneaux solaires ?

Heureusement, pallier ce problème est relativement simple, si on prend quelques précautions. Tout d’abord, prendre soin de ses panneaux solaires commence par une observation régulière de leur état. Même à distance, il est possible de repérer les éventuelles feuilles mortes, fientes d’oiseaux ou couches importantes de saleté. Outre cette observation, il est recommandé de réaliser un nettoyage deux fois par an, au printemps et à l’automne.

Pour réaliser le nettoyage en tant que tel, il est recommandé de brosser le panneau avec une brosse à poils doux. Il est possible de peaufiner idéalement grâce à un chiffon doux imbibé d’eau tiède. Il est important d’éviter l’eau froide si vous réalisez le nettoyage en plein soleil, pour limiter le risque de choc thermique. Il est aussi recommandé d’utiliser de l’eau peu calcaire, voire distillée, afin d’éviter d’éventuels dépôts opacifiant les panneaux lors du séchage. Certains modèles de brosses télescopiques intègrent un tuyau permettant de pulvériser de l’eau sans effort à hauteur de la brosse et de régler l’inclinaison.

Vous pouvez, pour cela, utiliser de l’eau de pluie décantée. Si vous disposez d’un lave-linge à condensation, vous pouvez recycler l’eau du réservoir, qui est déjà distillée, donc exempte de minéraux. Il est aussi possible d’utiliser les condensats d’un compresseur de pompe à chaleur, si vous les récupérez dans un récipient. Dans le cas contraire, au séchage, une fine couche blanche risque de se déposer sur le panneau, engendrant une baisse de rendement. Surtout, le recours à des produits chimiques ou à un nettoyeur haute-pression est à proscrire. Ils risquent d’abîmer les panneaux solaires, qui sont des équipements délicats.

En journée, en particulier lorsqu’il y a du soleil, les panneaux peuvent atteindre des températures très élevées. C’est pourquoi il est conseillé de procéder à leur nettoyage dans la matinée. Ils auront ainsi eu le temps de refroidir durant la nuit.

Le travail en hauteur, une notion à ne pas négliger

C’est sans aucun doute la partie la plus difficile du nettoyage des panneaux solaires en toiture : leur accès. Pour ne pas se mettre en danger, on distingue principalement 3 manières de procéder. La première consiste tout simplement à utiliser du matériel télescopique comme des brosses ou des éponges. Ce matériel permet de rester à terre pendant l’opération, et ainsi de ne prendre aucun risque. En contrepartie, il est parfois plus difficile de faire un travail de profondeur. De plus, il ne conviendra pas à tous les types de toitures. Les toitures situées plus de 4 mètres de haut et les toitures-terrasses ne pourront être nettoyées de cette manière.

En fonction de la configuration des panneaux, il est également possible d’avoir recours à une échelle, voire à une échelle de couvreur. L’utilisation de ce type de matériel est néanmoins dangereuse et est réservé à des personnes ayant l’habitude de travailler dans ces conditions, qui maîtrisent les règles de sécurité à suivre dans ce cas de figure.

Enfin, lorsque la situation l’oblige, il est possible de faire appel à des sociétés spécialisées dans ce genre d’opérations. Si ce choix n’est pas le plus économique, il permet d’obtenir un travail irréprochable sans se mettre en danger.

Installation solaire : les autres équipements à nettoyer

Pour assurer un fonctionnement optimal de son installation solaire, les panneaux solaires ne sont pas les seuls équipements dont il faut prendre soin. Si les micro-onduleurs, généralement fixés au dos des panneaux photovoltaïques, ne demandent aucune précaution particulière, les onduleurs traditionnels, aux, méritent un peu d’attention. Une fois par an, il faudra veiller à ce que tout fonctionne grâce à un contrôle visuel. Il est possible de vérifier les différentes diodes, ou encore la qualité des connexions. Surtout, il est important de dépoussiérer l’appareil pour que la ventilation reste optimale. Dans le cas contraire, celui-ci pourrait subir une surchauffe, perdre en efficacité, voire tomber en panne !