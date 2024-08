Illustration : RE.

En 2023, la France avait retrouvé sa place en tête des pays exportateurs d’électricité en Europe. Le premier semestre 2024 s’avère encore meilleur en la matière. Un nouveau record est-il en vue ?

En 2022, pour la première fois depuis plusieurs décennies, la France était redevenue importatrice nette d’électricité. La consommation dans notre pays, pourtant, était en recul. D’environ 1,7 % par rapport à l’année précédente. Mais la production était en berne. À son plus bas niveau depuis 1992. Avec des installations nucléaires et hydrauliques, notamment, au ralenti. Les premières, en raison d’opérations de maintenance inopinées, les secondes du fait d’une importante sécheresse. Au total, quelque 16,5 térawattheures (TWh) avaient été importés pour plus de 7 milliards d’euros.

Dès 2023, la France était redevenue exportatrice nette. Avec 50,1 TWh fournis à nos voisins européens — dans la moyenne de la décennie précédente. Grâce à une consommation encore en baisse et à une production en nette augmentation. Un record d’exportation d’électricité avait même été battu — avant d’être à nouveau battu en janvier 2024. Résultat, un bénéfice de 4 milliards d’euros.

Un premier semestre 2024 qui confirme la place de la France sur le marché de l’électricité

Et en ce premier semestre 2024, la France fait encore mieux. Sur les six premiers mois de l’année, notre pays a exporté 42 TWh nets. Dans son bilan électrique de mi-année, RTE nous apprend que la France a été exportatrice nette tous les jours de ce début 2024. Et le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité annonce déjà que le record d’exportation de 2002 — il était de 77 TWh — sera battu cette année. Le résultat d’une consommation qui continue de baisser. Et d’une production qui n’avait pas été aussi forte depuis 2019. Parce que les conditions météorologiques ont été particulièrement favorables à l’hydraulique et que la production nucléaire continue de remonter après l’épisode de la corrosion sous contrainte.

Ces chiffres permettent de réinstaller confortablement notre pays en tête des exportateurs nets d’électricité en Europe. Arrivent assez loin derrière nous, dans l’ordre et selon les chiffres de Montel Analytics, la Suède (15,3 TWh), les Pays-Bas puis la Norvège. Et c’est au Royaume-Uni que la France a principalement fourni de l’électricité (11 TWh), mais aussi à l’Italie, à l’Allemagne et à la Suisse. L’Italie, qui d’ailleurs, conserve sa place de premier importateur net d’électricité (25,4 TWh) en Europe.

À lire aussi