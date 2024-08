Image : Révolution Énergétique

Si Singapour développe notamment des solutions photovoltaïques flottantes pour verdir son mix électrique, la cité-État manque cruellement de place pour réussir sa transition énergétique. Pour cette raison, le milliardaire Mike Cannon-Brookes a eu l’idée de lancer la plus grande liaison HVDC, associée à la future plus grande centrale solaire au monde. Le projet vient de franchir une nouvelle étape.

Le gouvernement fédéral des territoires du nord, en Australie, vient peut-être, indirectement, de lancer le démarrage d’un des plus grands projets d’énergie renouvelable au monde. Celui-ci vient de donner son aval pour la construction d’une interconnexion entre l’Australie et.. Singapour ! Appelée Australia-Asia Power Link (AAPowerLink), et d’une longueur de 4300 kilomètres, cette interconnexion devrait permettre d’alimenter Singapour depuis la future plus grande centrale solaire au monde, qui sera située à Powell Creek, dans la région de Barkly. Si le projet aboutit, cette centrale pourrait fournir environ 4 GW d’électricité verte à la région australienne de Darwin, ainsi que 1,75 GW d’électricité verte à Singapour au début des années 2030. Pour la cité-État, cela représenterait environ 15% de ses besoins en électricité.

Le projet de tous les records

Avec ce projet titanesque, le développeur SunCable fait étalage de toute son ambition, en voulant construire la liaison HVDC la plus longue du monde, la plus grande centrale photovoltaïque au monde, mais également la plus grande batterie au monde ! D’ailleurs, le projet revient de loin. Au début de l’année 2023, on le croyait enterré, la faute à une mésentente entre les deux actionnaires principaux. Finalement, après une période trouble, le projet revient bien sur le devant de la scène. S’il voit le jour, le câble fera une longueur record de 4300 kilomètres, c’est 5 fois plus que l’actuel plus long câble du monde.

Mais ce n’est pas tout, la centrale photovoltaïque qui y sera associée devrait couvrir près de 12000 hectares dans les territoires du nord, pour une puissance évoquée de 20 GWc. À titre de comparaison, Horizeo, la plus grande centrale française en projet ne dépasse pas les 800 hectares pour 1 GWc de puissance. Enfin, au sujet des batteries, l’entreprise SunCable a annoncé de l’ordre de 36 à 52 GWh de capacité de stockage d’électricité.

Désormais, SunCable doit trouver des financements pour pouvoir démarrer les travaux. L’enveloppe totale du projet est estimée à 25 milliards de dollars.