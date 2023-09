Le parc éolien en mer de Horns Rev 1, premier de ce genre au monde / Image : Wind Denmark - Flickr CC.

Les conditions de vent sont réputées idéales du côté de Horns Rev, au large du Danemark. C’est la raison pour laquelle le premier grand parc éolien offshore du monde y a été implanté… il y a déjà 20 ans.

Horns Rev, c’est une zone située en mer du Nord, à une vingtaine de kilomètres au large du Danemark. Où la profondeur de l’eau varie entre 6 et 14 m et la vitesse moyenne du vent est de l’ordre de 10 m/s (36 km/h). Une zone idéale pour la production éolienne offshore. Et c’est bien là qu’a été installé le tout premier grand parc éolien en mer du monde, entre 2002 et 2003. Il y a désormais 20 ans.

Celui que l’on nomme aujourd’hui Horns Rev 1 a été construit par Elsam, devenu depuis Orsted. Un parc de pas moins de 80 éoliennes implantées sur une surface de près de 20 km2. Des turbines Vestas V80-2,0 MW. Le tout pour une puissance installée de 160 MW, donc. Soit pas moins de quatre fois plus que le plus grand parc éolien en activité en 2002/2003, le Middelgrunden, érigé, lui aussi, au large du Danemark.

Selon Vattenfall, qui a acquis en 2005 quelque 60 % de la production, Horns Rev 1 génère suffisamment d’électricité pour alimenter l’équivalent d’environ 150 000 foyers danois. Il a aussi été le premier à utiliser des fondations de type monopieu et à placer un transformateur sur une plate-forme en mer plutôt qu’à terre. Des techniques devenues depuis la norme dans le domaine.

Un parc éolien offshore qui en a inspiré d’autres

Mais le parc éolien de Horns Rev 1 commence à connaître quelques difficultés. Deux éoliennes sont désormais hors d’usage. Et leur remplacement est estimé trop coûteux pour ce parc vieillissant. D’autant que depuis la mise en service de Horns Rev 1, deux autres parcs éoliens offshore ont été construits dans le secteur. Lors de son inauguration en 2009, Horns Rev 2 était devenu à son tour le plus grand parc éolien offshore au monde, avec une puissance installée de 209 MW. Horns Rev 3, quant à lui, a été inauguré en 2019.

Cette dernière tranche est constituée de pas moins de 49 éoliennes, toujours de type Vestas, mais de 8,3 MW chacune. Selon Vattenfall, Horns Rev 3 serait ainsi capable de produire 1 700 GWh d’électricité par an. Grâce à un facteur de charge de près de 50 %. Un facteur de charge largement supérieur à la moyenne de l’éolien offshore européen — de l’ordre de 40 %, plutôt. Le tout suffisant, donc, à alimenter quelque 425 000 foyers.

