Crédit photo : Indielux

Les panneaux solaires plug and play s’installent en quelques minutes sans l’intervention d’un spécialiste. Grâce à une simple prise, vous pouvez réaliser des économies d’énergie que vous soyez occupant d’une maison ou d’un appartement. Comment fonctionnent ces panneaux solaires plug and play et permettent-ils d’avoir une autoconsommation ? Nous faisons le point.

Pourquoi choisir les panneaux solaires plug and play ?

Avec le prix de l’électricité qui n’a cessé d’augmenter ces dernières années, chacun d’entre nous souhaite faire des économies d’énergie. Une solution est de passer par l’installation de panneaux solaires plug and play afin d’utiliser l’énergie solaire pour produire de l’électricité et réduire sa facture.

Comment fonctionnent les panneaux solaires plug and play ?

Un panneau solaire plug and play est un panneau qui comporte les cellules photovoltaïques et l’onduleur dans un seul ensemble. Pour l’utiliser, il vous faut seulement une prise de courant électrique 220V. C’est par cette prise de courant que l’électricité produite par le panneau va être transmise.

Installation facile pour l’autoconsommation



Le panneau solaire pourra être posé directement au sol, sur un balcon, fixé à un mur. Il suffit de l’exposer correctement aux rayons du soleil et de le brancher à une simple prise de courant. L’onduleur intégré comporte à micro-processeur permettant de convertir le courant DC produit par le panneau solaire mobile en courant AC utilisé sur le réseau domestique. Grâce à cette installation expresse et sans intervention spécifique, vous pourrez passer à une autoconsommation très rapidement. Dans la plupart des cas, aucune autorisation préalable de travaux ou de permis n’est exigée pour l’installation d’un panneau plug and play. Toutefois, des réglementations locales peuvent exister et il convient de se renseigner avant une telle installation en mairie ou auprès de votre syndic pour un logement en copropriété.

Mobilité et flexibilité d’utilisation



Il est tout à fait possible de commencer avec un seul panneau solaire plug and play puis d’ajouter d’autres panneaux par la suite afin d’augmenter votre production d’énergie verte. Le raccordement des panneaux se réaliser tout aussi simplement grâce à des câbles d’interconnexion vendus par les fabricants des panneaux.

Autre atout, la possibilité de le déplacer en quelques minutes selon les saisons et l’ensoleillement.

Les panneaux solaires photovoltaïques ou thermiques sont installés par les propriétaires des logements, un locataire ne pourra pas en poser comme il le souhaite à l’inverse du panneau solaire plug and play. Celui-ci conviendra aussi bien aux propriétaires qu’aux locataires puisque ces derniers pourront l’emmener en cas de déménagement. Ce ne sera pas un achat perdu.

À lire aussi

Comparaison avec une installation photovoltaïque classique

L’autoconsommation plug and play est une solution adaptée à tous. Avec cette technologie, plus besoin de toucher à la toiture ou d’envisager des travaux parfois lourds et coûteux. Pour vous informer au mieux et vous aider dans votre choix, nous voici une comparaison de ces panneaux solaires mobiles avec les panneaux solaires photovoltaïques/thermiques classiques.

Coûts et rentabilité à court terme



Ces panneaux se trouvent facilement en magasins de bricolage pas besoin de passer par un spécialiste. Le coût d’achat d’un panneau solaire plug and play débute aux alentours de 300€ pour une puissance de 400W. Cette puissance est le minimum pour débuter l’autoconsommation.

Un panneau solaire plug and play permet d’avoir une rentabilité à court terme tournant aux alentours de 5 ans. Afin de connaitre la rentabilité d’un panneau solaire, il faut diviser le prix d’achat du panneau par le prix du kWh de votre fournisseur d’électricité, ce qui vous donnera la consommation totale à produire pour rentabiliser votre panneau. Cette consommation totale devra ensuite être divisée par la production annuelle afin d’obtenir le nombre d’années estimés pour rentabiliser votre achat. Ce chiffre dépendra bien sûr de la qualité de l’ensoleillement de votre panneau.

Production d’énergie et limites techniques



La production d’énergie d’un panneau solaire plug and play va dépendre comme tous les panneaux solaires de son orientation et de l’ensoleillement reçu.

Ces panneaux ne sont pas conçus pour couvrir les besoins électriques d’un logement dans sa totalité. Elle pourra servir pour la consommation électrique des petites appareils électroménagers ou électroniques, des luminaires.

Attention également à la puissance maximale autorisée par prise domestique qui est de 350VA pour une prise 16A avec un câblage de 1.5mm² et de 900VA pour une prise 20A avec un câblage 2.5mm². Les prises doivent aussi être protégées par un interrupteur différentiel de 30mA et un disjoncteur/disjoncteur différentiel 30M au niveau du tableau électrique. (Source : ADEME : guide kit photovoltaïque autoconsommation plug and play).

À lire aussi

Comparatif entre le panneau plug and play et le panneau solaire photovoltaïque/thermique

Panneau solaire plug and play Panneau solaire classique Installation Ne nécessite pas d’intervention extérieure Un professionnel RGE doit effectuer l’installation Utilisation Non destiné à alimenter électriquement une maison entière ou un chauffage Convient pour le chauffage et la consommation électrique globale d’un logement Démarches administratives Pas de déclaration nécessaire sauf si panneau visible depuis la voie publique ou si à plus de 1.80m du sol Etude de projet nécessaire, Déclaration ou permis Mobilité Très aisée Nulle Encombrement Place perdue si installé sur balcon ou dans le jardin Pas de place perdue sur l’espace de vie puisqu’installé sur le toit Entretien Quasi nulle et avec un chiffon humide Entretien régulier par un professionnel Prix Peut être cher à l’achat mais pas de coût de pose Prix abordable mais coûts de l’onduleur, des câbles et de la pose en plus. Aides financières Aucunes Ma PrimeRénov’, aides locales

Conclusion : Est-ce une solution viable pour l’autoconsommation en 2025 ?

Les panneaux solaires plug and play ont l’avantage d’être rapide à poser et de ne pas nécessiter de coût de main d’œuvre. La possibilité de relier facilement plusieurs panneaux entre eux afin d’augmenter son autoconsommation est également un atout non négligeable. C’est une solution viable pour une autoconsommation en 2025 mais pas s’il y a un projet de revente d’électricité.

Néanmoins, les panneaux solaires plug and play pourraient pâtir de l’actualisation de la norme électrique NFC15-100 applicable au 23 août 2025 qui pourrait restreindre l’utilisation de ces panneaux plug and play voire les interdire.

Sources : www.Kelwatt.fr, www.nouvelr-energie.com, www.ekwateur.fr, www.soutenirlecologie.fr