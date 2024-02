Illustration : Révolution Énergétique.

Nous avons testé le petit boîtier nrLink à brancher sur le compteur Linky et son écran, qui affiche en temps réel la consommation électrique de son domicile. Moins chère que son concurrent Ecojoko, la solution facilite-t-elle vraiment les économies d’énergie ?

Grâce au compteur Linky, tout le monde peut désormais suivre sa consommation d’électricité en temps réel et consulter une grande variété de statistiques énergétiques, comme sa courbe de puissance. Un petit écosystème s’est même créé autour du compteur communicant, et particulièrement de sa petite prise « secrète » : le port « téléinformation client » (TIC).

Ce port dissimulé sous le capot du Linky permet d’y brancher un petit relais émetteur local (ERL), qui récupère et communique les données de consommation, souvent via Wifi, à une application smartphone et/ou un petit écran déporté. Plusieurs sociétés en proposent, à commencer par les fournisseurs d’électricité comme TotalEnergies (clé Atome / Conso Live), Engie (Ma Conso+) et EDF (Info Watt), qui permettent à certains de leurs clients de surveiller leur consommation en temps réel depuis un smartphone.

D’autres sociétés, comme Ecojoko et My Energy Manager (MyEM), totalement indépendantes des fournisseurs d’énergie, les commercialisent accompagnés d’un petit moniteur. Il s’agit d’un écran à placer dans n’importe quelle pièce de son domicile qui affiche la consommation d’électricité en temps réel. Nous avions testé il y a quelques mois la solution d’Ecojoko. Mais le pionnier de l’assistant d’économies d’énergie n’est plus seul sur le marché depuis la sortie du boîtier nrLink de MyEM. Cette start-up nous a envoyé un exemplaire, que nous avons testé chez nous pendant plusieurs jours.

À gauche : l’écran du nrLink (rectangulaire) comparé à l’écran d’Ecojoko (rond). À droite : installation de la clé ERL sur le port TIC du compteur Linky (en triphasé) / Images : Révolution Énergétique.

Un système très économe en énergie

L’outil est composé de deux éléments : une clé ERL à brancher sur le port TIC de son compteur Linky et un petit écran tactile de 8×10 cm à brancher sur n’importe quelle prise de son domicile. La clé ERL est alimentée par le compteur Linky et utilise le protocole Zigbee (qui présente l’avantage d’être extrêmement économe en énergie) pour communiquer les données au moniteur, qui lui est connecté en Wifi à votre box. Le moniteur intègre une petite batterie offrant 2 heures d’autonomie, afin d’éviter les pertes de données lors de son déplacement ou de brèves coupures de courant. Il s’agit d’un dispositif conçu par la société britannique Chameleon Technology, fabriqué en Chine et exclusivement distribué par MyEM en France.

Si la consommation de la clé ERL est insignifiante (le port TIC du compteur Linky ne peut de toute façon pas dépasser 0,13 W de puissance), celle du moniteur est étonnamment faible. Nous avons relevé une consommation de seulement 17 Wh sur 24 h, soit une puissance moyenne de 0,71 W. Le boîter dispose pourtant d’une belle luminosité (réglable). Son écran tactile propose différents modes d’affichage : puissance instantanée en watts et en euros par heure, consommation sur 24 h ou sur les 7 derniers jours. Sa netteté est correcte. Globalement, il remplit bien sa mission principale : indiquer clairement le niveau de consommation d’électricité au consommateur.

À noter qu’il existe également une version du nrLink dédiée aux particuliers produisant leur énergie solaire. Bien plus chère (147 ou 107 € avec la prime CEE maximale), elle se connecte aux onduleurs Enphase ou aux prises Shelly vendues avec certains kits prêts-à-brancher, afin d’enrichir les statistiques énergétiques du logement. Nous n’avons pas testé cette version.

L’écran du nrLink / Images : Révolution Énergétique, MyEM (schéma).

Une interface utilisateur à perfectionner

Sur l’écran, nous avons constaté quelques pertes de connexion entre la clé ERL et l’écran. Brèves mais régulières, ces déconnexions sont probablement dues à la distance entre le compteur situé dans une armoire en bois sur le palier et l’écran, distants de 15 m et séparés par 2 murs en béton armé. Problème : le système interprète ces pertes de signal comme une consommation nulle, à « 0 W », et fausse donc la courbe de puissance du logement. La seule solution fut de réduire la distance écran/compteur en le changeant de pièce.

Les données de consommation collectées par le nrLink sont également consultables sur un espace personnel en ligne et, depuis fin janvier 2024, sur une application smartphone. L’esthétique est très dépouillée, mais on y retrouve les informations de base comme la courbe de puissance, la consommation totale quotidienne, hebdomadaire, mensuelle et annuelle. Il est également possible de consulter diverses statistiques comme la consommation moyenne quotidienne et les « records » tels que la puissance maximale jamais atteinte et les jours où l’on a le plus et le moins consommé. Un outil permet aussi de comparer facilement les consommations d’une période à une autre.

Si l’essentiel s’y trouve, nous aurions apprécié pouvoir consulter les consommations triées selon la tranche tarifaire : heures pleines / heures creuses, heures super creuses ou Tempo. Cette fonctionnalité permettrait de savoir si son offre est toujours adaptée à ses habitudes de consommation, et donc de payer son électricité au prix idéal. Car c’est peut-être le meilleur service que le produit pourrait rendre, puisqu’il est finalement assez difficile de rentabiliser rapidement son prix d’achat simplement par la sobriété.

Divers éléments de l’interface web et smartphone / Captures : Révolution Énergétique.

Comment amortir le prix d’achat du boîtier ?

Amortissement du boîtier NR Link Prix à l’achat sans prime CEE 99 € Prix à l’achat avec prime CEE maximale 59 € Quantité d’électricité à économiser sur 1 an pour amortir le prix d’achat sans prime CEE 434,21 kWh (soit 965 cycles de lave-linge en mode éco) Quantité d’électricité à économiser sur 1 an pour amortir le prix d’achat avec prime CEE maximale 258,77 kWh (soit 575 cycles de lave-linge en mode éco)

Vendu 99 € hors prime CEE, qui peut réduire le tarif de 5 à 40 € selon votre profil, le boîtier nrLink impose de réaliser de colossales économies d’énergie pour être amorti. Faites par exemple une croix sur… 965 cycles de lave-linge en mode éco (0,45 kWh/cycle) si vous souhaitez le rentabiliser sur 1 an. En effet, 99 € correspond à 402 kWh d’électricité au tarif réglementé base actuel. C’est ni plus ni moins l’équivalent d’un mois complet de consommation électrique d’un foyer français moyen. Il faut toutefois remarquer que le boîtier nrLink est considérablement moins cher que son concurrent Ecojoko, qui vend son moniteur 199 € (ou 7,99 €/mois en location).

MyEM et Ecojoko font tous deux valoir une étude réalisée en 2012 par le CNRS, qui affirme que les consommateurs baissent généralement de 10 à 23 % leurs consommations d’électricité lorsqu’ils peuvent la consulter en temps réel. MyEM promet même jusqu’à 25 % d’économies avec son nrLink. Mais avec ou sans boîtier, réduire à de tels niveaux sa consommation est un réel exploit. Il ne suffit donc pas de brancher la clé pour faire baisser automatiquement sa facture, mais de s’en aider pour repenser en profondeur ses usages : réduire drastiquement la consommation de gros appareils, baisser durablement le chauffage s’il est électrique, décaler le plus de consommations vers les heures creuses, etc. Se contenter de couper la veille des appareils ne suffit pas.

Pertinent dans les grands logements tout-électriques

Ces moniteurs de consommation sont plus adaptés aux grands logements tout-électriques, qui ont une marge d’économies nettement plus importante qu’un studio chauffé au gaz par exemple. Au-delà des économies d’énergie, le boîtier est assez amusant utiliser, surtout pour les energy geeks que nous sommes. Scruter la puissance évoluer au fil de la journée et des appareils que nous allumons a quelque chose de captivant, même si nous n’adoptons pas immédiatement de geste pour la réduire.

Dans notre cas toutefois, la présence du boîtier nous a permis d’identifier rapidement un convecteur de 1 500 W resté allumé sans raison. Il nous a également permis de prendre conscience de l’impact des nombreux éclairages, certes à LED, que nous avions tendance à oublier d’éteindre. Difficile cependant d’estimer précisément la quantité d’électricité que nous avons économisée grâce à l’écran. Combien de temps aurions-nous laissé le convecteur allumé sans l’écran ? Aurions-nous continué d’ignorer les éclairages allumés pour rien ? Il est complexe de quantifier cela.

Test de l’assistant nrLink : nos notes et mesures

Boîtier nrLink Consommation d’électricité sur 24 h (puissance moyenne sur 24 h) Relevées par RE 17 Wh (0,71 W) Consommation d’électricité sur 1 an Calculé par RE 6,2 kWh Coût d’utilisation annuel Calculé au prix du kWh TRV base 1,41 € Distinction des consommations selon périodes tarifaires Non Afficheur physique (connectique) Oui (WiFi 2.4 GHz, alim : micro-USB DC5V) Distance clé ERL – moniteur lors du test (obstacles) 15 m (2 murs en béton armé) Qualité de l’interface utilisateur (ordinateur) ⭐⭐⭐ Qualité de l’interface utilisateur (application smartphone) ⭐⭐⭐ Qualité de l’interface utilisateur (moniteur) ⭐⭐⭐⭐⭐ Qualité physique du moniteur ⭐⭐⭐⭐ Possibilité de recevoir des alertes paramétrables sur la conso et puissance Partiellement Facilité d’installation ⭐⭐⭐⭐⭐ Fiabilité des mesures ⭐⭐⭐⭐⭐ Origine des mesures (mode d’envoi des données) Compteur Linky (La clé ERL branchée au Linky envoie les données à l’afficheur. L’afficheur est connecté en Wifi)

² mesurée dans un immeuble en béton armé, compteur Linky placé dans une armoire en bois, dans la cage d’escalier.