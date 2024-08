Visuel du projet de solarisation du périphérique bordelais / Image : Ville de Bordeaux.

Concept audacieux pour les uns, farfelu pour les autres, le projet de périphérique solaire porté par le maire de Bordeaux se concrétise progressivement. L’État vient d’accepter la mise en œuvre d’un projet expérimental pour en étudier la faisabilité. Dans le même temps, près de 7 hectares de terrains publics à proximité directe de la rocade vont être utilisés pour construire des centrales solaires.

Bordeaux va-t-elle devenir la capitale française du photovoltaïque ? C’est bien parti, tant la ville multiplie les initiatives pour produire de l’électricité d’origine solaire. Dernier exemple en date : la direction interdépartementale des routes atlantiques (Dira) vient de lancer un appel à manifestation pour la solarisation de 7 hectares de terrain à proximité directe des échangeurs 15, 19 et 22 du périphérique bordelais. Le candidat retenu pour la réalisation de ces trois centrales photovoltaïques pourra exploiter les territoires concernés pendant une durée 30 ans. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que terrains appartement au domaine public routier sont mis à disposition pour ce type d’installation. En Charente, l’aire de Grolle a bénéficié d’un appel à manifestation similaire pour la solarisation de 8 000 mètres carrés de parkings. L’idée de recouvrir les autoroutes urbaines de panneaux solaires séduit également d’autres villes, comme Marseille.

À lire aussi

Un premier pas vers « l’autoroute solaire »

Cet appel à manifestation ne constitue qu’une première étape dans l’optimisation du périphérique pour la production d’énergie photovoltaïque. Le maire de Bordeaux, Pierre Hurmic, veut aller beaucoup plus loin et soutient l’idée de créer une immense ombrière photovoltaïque au-dessus de la rocade. L’État vient d’ailleurs d’accepter de mener une expérimentation visant à éprouver la faisabilité opérationnelle d’une telle structure solaire, et sa potentielle compatibilité avec les contraintes d’une voie circulante. Le projet, imaginé par l’architecte Jean-Claude Laisné, ne devrait pas réellement ressembler à un tunnel, mais plutôt à une succession de portions d’une soixantaine de mètres de long permettant de maintenir un accès facile pour les secours. Pour cette expérimentation, deux sites ont été évoqués : Le boulevard Aliénor d’Aquitaine, et la rue Jules Ladoumègue.

Si tout se passe comme prévu, un appel à manifestation portant sur cette première phase d’essai devrait être lancé d’ici la fin de l’année.