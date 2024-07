Batterie de 3 MWh de MSP (Multi Source Power) Technologies derrière la scène Arcadia de Glastonbury / Image : MSP Technologies

Durant le festival de Glastonbury en Angleterre, la célèbre scène « Arcadia » a été alimentée par une imposante batterie connectée à un dispositif solaire. Ce système de stockage d’énergie a contribué à renforcer l’engagement écologique de l’événement qui s’efforce depuis plusieurs années de promouvoir des pratiques de plus en plus vertes.

Chaque année à Somerset, en Angleterre, des amateurs de musique de tous âges ainsi que des passionnés d’arts et de cultures de divers horizons se rassemblent pour le festival de Glastonbury, l’un des plus grands festivals de musique au monde. L’événement se déroule sur la vaste ferme laitière Worthy Farm, située dans le village de Pilton. L’édition de cette année a eu lieu le 26 au 30 juin, a réuni de nombreux artistes de renommée internationale et accueilli plus de 210 000 festivaliers.

Outre l’image artistique et culturelle qu’il porte, le festival de Glastonbury est aussi reconnu pour son intérêt envers l’écologie et la durabilité, notamment à travers l’adoption de nombreuses pratiques responsables. Cette année, afin de renforcer son engagement, les organisateurs ont introduit une batterie géante à l’échelle du mégawatt, destinée à stocker de l’énergie propre. Celle-ci a servi à alimenter l’emblématique scène Arcadia, une impressionnante structure métallique en forme de libellule. Le dispositif de stockage a été utilisé pendant huit jours incluant les périodes de préparation et les jours de spectacle.

À lire aussi

Un système plus efficace qu’un générateur diesel

Baptisée Flex-ESS1500, la batterie a été conçue par l’entreprise MSP Technology pour Ecotricity, un fournisseur d’énergie bas-carbone au Royaume-Uni. L’exploitant prévoit d’utiliser le système afin de répondre aux besoins en énergie bas carbone des festivals, à commencer par Glastonbury. Composée de six cellules LFP, la Flex-ESS1500 offre une puissance de 1 MW et une capacité de stockage de 3 MWh. Le système a été préchargé chez Ecotricity et a continué à se recharger sur le site grâce à des panneaux solaires installés directement au-dessus de la batterie, et par des générateurs alimentés au HVO (ou « hydrotreated vegetable oil » pour « huile végétale hydrotraitée» ), un biocarburant durable.

Selon MSP Technology, la batterie présente un avantage significatif par rapport aux groupes électrogènes traditionnels. Elle assure notamment une meilleure gestion des fluctuations de la demande de charge. En effet, lors du festival, la demande de puissance pouvait varier brusquement en très peu de temps (parfois, de 250 kW à 750 kW en 20 millisecondes). Étant moins réactifs, les générateurs classiques auraient eu du mal à s’adapter à un tel changement. Cela pourrait se traduire par une combustion inefficace du carburant et par des variations problématiques de tension et de fréquence, ce qui risquerait d’endommager les équipements sensibles. En revanche, la batterie ajustait sa sortie quasi instantanément, avec une variation de fréquence limitée à un centième de hertz. Cela a garanti une stabilité optimale pour l’alimentation électrique du matériel.

À lire aussi

Le festival de Glastonbury : un des plus écolos du monde

Le festival de Glastonbury est considéré comme l’un des événements les plus écologiques au monde. Depuis plusieurs années, les organisateurs ont intensifié l’utilisation d’énergies renouvelables sur le site. Le Worthy Farm est équipé d’installations solaires montées sur le toit de l’étable et d’un digesteur anaérobie qui transforme les matières organiques en biogaz. De plus, comme l’année dernière, Octopus Energy a installé une éolienne temporaire, surnommée Gusty Spinfield. Branché à un système de stockage, l’appareil a fourni assez d’énergie pour alimenter l’équivalent de 300 réfrigérateurs sur les stands de nourritures. En outre, de nombreux générateurs alimentés en HVO ont été répartis sur le site. Il faut savoir que depuis plus d’une décennie, les organisateurs ont testé des alternatives de carburants plus respectueux afin de se défaire totalement du fossile. Grâce à tous ces efforts, l’objectif du festival est de fonctionner exclusivement avec des sources d’énergie renouvelable, un pari déjà relevé l’année dernière.