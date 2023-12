Une couverture chauffante disposée sur un lit / Image : Getty.

Chauffage oblige, l’hiver est la saison où la facture d’énergie est la plus élevée. Oubliez l’extinction des appareils en veille et des ampoules LED pour économiser significativement : il n’y a rien de plus efficace que de couper ou réduire ses radiateurs. Mais comment ne pas avoir froid ? La couverture chauffante est une des solutions efficaces et peu polluantes.



Le principe de la couverture chauffante est très simple : il s’agit d’un textile généralement doux et isolant, dans lequel est inséré un fil chauffant, qui n’est rien d’autre qu’une résistance souple. D’une centaine de watts de puissance, elle fournit une chaleur douce et uniforme au contact direct du corps ou de la literie à réchauffer. Les modèles modernes sont souvent dotés de régulateurs, permettant de personnaliser la température et la durée de fonctionnement, certains proposant même des réglages distincts pour chaque côté de la couverture.

Utilisée pour apporter un supplément de chaleur durant les nuits froides, la couverture chauffante vient souvent en complément de la couverture traditionnelle, placée au contact du drap housse. Elle est également utilisée dans le salon, sur le canapé ou les fauteuils, pour augmenter la sensation de chaleur au plus près du corps, souvent dans une pièce peu chauffée. Son principal avantage, au-delà du confort, est sa capacité à réduire les coûts de chauffage, en se concentrant sur le corps plutôt que sur l’ensemble de la pièce. Mais est-il vraiment possible de réaliser des économies d’énergie avec cet accessoire ? Nous avons mesuré la consommation d’un modèle de 160 W, mesurant 130 × 180 cm, présenté 2 personnes et acheté 51 euros dans une boutique en ligne.

Quelle est la consommation réelle d’une couverture chauffante ?

La consommation d’électricité d’une couverture chauffante varie en fonction de sa puissance et de sa durée d’utilisation. Il en existe de différents formats, généralement pour une ou deux personnes. La puissance nominale de ces appareils se situe souvent entre 60 et 200 watts (W). Plus la puissance est élevée, plus rapide est la montée en température. Nous pouvons considérer qu’une couverture chauffante standard propose une puissance nominale de 150 W et offre un réglage de température de 30 °C à 50 °C.

Concernant la durée d’utilisation, il est déconseillé de laisser une couverture électrique fonctionner toute la nuit. C’est pourquoi les modèles récents sont équipés d’une minuterie. Habituellement, trois heures d’utilisation, voire moins, suffisent pour réchauffer. De plus, même après extinction, le corps maintient une sensation de chaleur, procurant un confort continu même dans un environnement plus frais. Il n’est pas recommandé de dormir dans un environnement trop chaud, le corps humain nécessitant un léger refroidissement pour un sommeil de qualité.

Dans le cadre de notre test, nous avons utilisé la couverture chauffante en substitution d’un convecteur électrique de 1 500 W, qui fonctionnait habituellement durant trois heures, chaque fin d’après-midi dans une chambre à coucher. Le modèle de couverture testé revendique une puissance nominale de 160 W. Nous l’avons disposé sur le lit, entre le drap housse et la couette, et réglé à la puissance maximale durant 2 heures, avant le coucher. Le résultat est ahurissant de sobriété : la couverture chauffante a consommé seulement 126 Wh sur 2 heures, pour une puissance moyenne de 63 W. Comme l’illustre la courbe ci-dessous, l’appareil fonctionne en alternant des phases de chauffe à pleine puissance (proche des 160 W nominaux) puis des phases d’arrêt. À son contact, la température atteint environ 40 °C, ce qui offre une sensation de chaleur très agréable. L’extinction du convecteur, devenu inutile en soirée dans la chambre à coucher, n’a entraîné aucune perte de confort. Pour quel effet sur la facture ?

Courbe de puissance d’une couverture chauffante de 160 W

Une couverture chauffante permet-elle vraiment d’économiser ?

Deux heures d’utilisation quotidienne de la couverture chauffante correspondent à 3,78 kWh mensuels (0,126 kWh x 30 jours). Annuellement, cela représente environ 19 kWh, en supposant une utilisation sur cinq mois. Selon le tarif réglementé actuel d’EDF en option base (0,223/kWh), le coût annuel de cette consommation s’élèverait à… 4,24 €. En comparaison, l’utilisation du convecteur de 1 500 W générait quotidiennement une consommation de 3,39 kWh, soit 113,39 € (508,5 kWh) pour 5 mois. Nous tenons probablement l’un des équipements de sobriété les plus rapidement rentabilisés : moins de trois mois sont nécessaires pour que les économies d’électricité réalisées égalent le coût d’achat.

Comparatif des coûts et consommations d’une couverture chauffante et d’un convecteur électrique

Couverture chauffante 160 W Convecteur électrique 1 500 W Durée d’utilisation quotidienne 2 h 3 h Consommation quotidienne 0,126 kWh 3,39 kWh soit consommation annuelle estimée pour 5 mois d’utilisation 19 kWh 508,5 kWh Coût estimé sur 5 mois au tarif réglementé base EDF 4,24 € 113,39 kWh Économie estimée sur 5 mois 109,15 € Coût d’achat de la couverture chauffante 51 € Temps de retour sur investissement 2,3 mois

Pour estimer l’économie réalisée par une couverture dans le cas d’un logement équipé d’un thermostat central, notons que le ministère de la Transition Énergétique a rapporté cette année que les foyers français dépensaient en moyenne 1 720 € en énergie en 2021, dont environ 66 % (soit 1 135 €) sont attribués au chauffage. En se référant à ces chiffres, si en ayant une couverture électrique, l’utilisateur diminuait la température de consigne de 2 °C, l’économie réalisée sur le chauffage s’élèverait ainsi à 159 € (compte tenu de l’information de l’ADEME). En soustrayant les 15 € de consommation électrique annuelle de la couverture chauffante, l’économie nette serait de 144 € chaque saison.

Il est important de noter que ces économies sont réalisables dans une maison bien isolée. Il faut également être prudent en réduisant la température du chauffage central : une baisse excessive pourrait entraîner une surconsommation d’énergie le matin pour remonter la température à un niveau confortable, ce qui pourrait annuler les économies réalisées.

Chauffer le corps plutôt que le volume d’air de son logement

Ces résultats sont logiques, car seul notre corps a réellement besoin d’être réchauffé, pas l’air qui nous entoure. Alors qu’un convecteur, radiateur, une pompe à chaleur, insert ou chaudière consomme de l’énergie pour porter à bonne température l’ensemble du volume d’air de notre logement, une couverture chauffante chauffe directement notre peau. C’est une forme d’efficacité énergétique particulièrement efficace. Encore faut-il se sentir confortable avec cette solution, qui n’est sûrement pas adaptée à tous les foyers, notamment les familles avec enfants en bas âge.

Attention, également, aux modèles très bas de gamme ou dépourvus de programmateur, qui peuvent s’avérer dangereux en cas de surchauffe ou court-circuit. Achetez sur des sites réputés et préférez les modèles avec de nombreux avis utilisateurs positifs. N’hésitez pas à retourner immédiatement une couverture dont la qualité vous paraît douteuse.