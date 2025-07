60 gigawatts : le chantier du plus puissant barrage du monde commence en Chine

La montagne Namcha Barwa, au pied de laquelle se trouvera le barrage / Illustration : Wikimedia, Pexels, modifiée par RE.

Le coup d’envoi vient d’être donné, pour ce qui s’annonce comme le plus grand projet énergétique de l’histoire de l’humanité. Si les chiffres du projet sont vertigineux avec 60 GW de puissance et 300 TWh/an de production par an, l’impact environnemental de ce monument suscite les inquiétudes.

La construction du barrage de Motuo, futur plus grand barrage au monde, vient d’être lancée. Ce 19 juillet, le premier ministre chinois Li Qiang était présent non loin de Nyingchi, une ville préfecture du Tibet, pour l’inauguration des travaux. Officiellement annoncé en décembre dernier, ce projet de barrage devrait coûter 167 milliards de dollars, et afficher une puissance colossale de 60 GW, soit presque autant que l’ensemble du parc nucléaire français. À titre de comparaison, la puissance des Trois-Gorges, lui aussi en Chine, qui est actuellement le plus grand barrage au monde, est de 22,5 GW. Quand elle est remplie, sa retenue d’eau affecte directement la rotation de la Terre, la ralentissant de 0,06 seconde par jour.

Ce projet de barrage hydroélectrique suscite de nombreuses inquiétudes par son gigantisme, à commencer par les pays traversés par le fleuve Brahmapoutre, à savoir le Bangladesh et l’Inde. Ce dernier a d’ailleurs fait savoir qu’il suivrait avec attention le déroulement du projet, et prendrait les mesures nécessaires pour protéger ses intérêts. Sur ce point, la Chine s’est voulu rassurante, indiquant que le barrage serait sans impact sur les pays en aval, et qu’elle maintiendrait la communication avec ses voisins pendant toute la durée du projet.

Une conception plus écologique que le barrage des Trois-Gorges ?

Le volet écologique de ce projet suscite également de nombreuses préoccupations. Outre d’importantes répercussions sur les populations locales, la mise en service du barrage des Trois-Gorges a eu un impact colossal sur le fleuve Yangzi Jiang, avec l’inondation de 600 km² de terres agricoles et de forêts, ainsi que le blocage des sédiments dans le réservoir. De ce fait, le lit du fleuve en aval s’est considérablement érodé, et le manque de sédiments a conduit à un recul du delta du fleuve.

Pour le barrage de Motuo, qui devrait produire 300 TWh/an, la Chine a choisi une construction différente afin de limiter l’impact environnemental de celui-ci. Le barrage ne devrait pas être constitué d’une vaste retenue, mais prendra la forme de quatre tunnels d’une vingtaine de kilomètres de long, creusés sous la montagne Namcha Barwa. Ces tunnels devraient capter la moitié du débit du fleuve pour actionner des turbines, avant de les renvoyer dans le cours du fleuve.

Il faut reconnaître que le site présente un potentiel immense pour la production d’électricité. Le canyon de Yarlung Tsangpo, nom localement donné au Brahmapoutre, est le plus long et le plus profond du monde avec une profondeur de 5 000 mètres sur 500 km de distance. À cet endroit, le fleuve affiche un débit moyen de 4 500 m³/s. En comparaison, le débit du Rhône, plus puissant fleuve en France, est de 1 710 m³/s à son embouchure ! Sur le site de construction du barrage, la hauteur de chute du fleuve est de 2 000 mètres sur seulement 50 km. Les turbines et organes de régulation devront supporter une pression et un débit colossal, jamais atteint jusqu’ici dans le monde.