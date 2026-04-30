Nos tests

Foisonnement éolien

Autoconsommation solaire

AccueilNucléaireArabelle Solutions va construire une nouvelle usine à Châlons-sur-Saône

Arabelle Solutions va construire une nouvelle usine à Châlons-sur-Saône

Nucléaire
Photo de l'auteur
Par Kevin CHAMPEAUPublié le 30 avril 2026
échangeur thermique de nagent sur seine
Échangeur thermique de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine. Crédit : EDF

La relance du nucléaire en France continue de se préparer, usine après usine. Après l’agrandissement du site de Belfort, Arabelle Solutions vient d’annoncer un nouvel investissement dépassant les 100 millions d’euros pour internaliser la fabrication des échangeurs thermiques. 

Arabelle Solutions vient d’annoncer la construction d’une nouvelle usine de près de 20 000 mètres carrés à Chalons-sur-Saône. Avec ce nouveau site, l’entreprise française prévoit d’internaliser la fabrication des échangeurs thermiques nécessaires aux futurs EPR2. Nécessitant un savoir-faire unique, ces pièces devraient mesurer jusqu’à 25 mètres de long pour un poids compris entre 120 et 370 tonnes. Si le début de la construction est prévu pour 2027, les premiers éléments devraient sortir de l’usine en 2030.

Avec cette usine, Arabelle Solutions espère produire chaque année tous les échangeurs nécessaires pour une centrale nucléaire. Outre les 6 – voire 14 – EPR2, ces échangeurs devraient également être destinés à l’export. Le coût total de l’investissement a été annoncé à 100 millions d’euros.

À lire aussiComment EDF veut augmenter la puissance de ses vieux réacteurs nucléaires

Arabelle Solutions, au coeur de la relance du nucléaire

En 2014, les turbines Arabelle marquaient l’actualité malgré elles, avec la vente de ce fleuron de l’industrie française aux États-Unis, validé par le ministre de l’Économie de l’époque Emmanuel Macron. Un peu plus de 10 ans plus tard, Arabelles Solution est de nouveau dans les rangs tricolores, et pas pour faire de la figuration.

L’entreprise a été placée au cœur de la stratégie de relance du nucléaire. D’ailleurs, des investissements ont également été annoncés un peu plus tôt dans l’année pour agrandir le site historique de Belfort. Ces investissements, estimés à 350 millions d’euros, devraient permettre de doubler la cadence de production des turbines. Une nouvelle usine adjacente de 20 000 mètres carrés devrait également sortir de terre, et répondre aux besoins du programme EPR2 ainsi qu’aux projets d’augmentation de puissance des réacteurs existants.

Au total, Arabelle Solutions espère recruter 600 salariés d’ici 2030. Rappelons qu’en rachetant Arabelles, EDF a repris le contrôle sur l’intégralité de la chaîne de valeur nucléaire, même pour l’îlot conventionnel.

La suite de votre contenu après cette annonce

La suite de votre contenu après cette annonce

Des infos qui vous rechargent à bloc !Photo de Kevin CHAMPEAUPar Kevin CHAMPEAUSuivez Cleanrider sur Google ActualitésS'abonner à Google NewsSignaler une erreur dans l'article

Nos autres articles sur le sujet nucléaire

EntreprisesActualitéTestsReportages

Pourquoi le carport en aluminium devient l'allié n°1 des propriétaires de voitures électriques

Actualité30 avril 2026 

Annonce partenaire

échangeur thermique de nagent sur seine

Arabelle Solutions va construire une nouvelle usine à Châlons-sur-Saône

Nucléaire30 avril 2026 

Ce parc éolien français a été exclusivement financé par des riverains

Éolien29 avril 2026 

Annonce partenaire

Projet de surgénérateur nucléaire près de Chinon : tout le monde peut donner son avis

Nucléaire29 avril 2026 

Annonce partenaire

Il fabrique son propre suiveur solaire avec un vieil essieu de tracteur

Solaire28 avril 2026 

Annonce partenaire

Cette usine va produire de l'électricité avec... des farines animales

Biomasse28 avril 2026 

Les énergies renouvelables embauchent presque autant que l'industrie automobile en France

Solaire27 avril 2026 

Anker dévoile l'une des plus grosses batteries plug-and-play au monde

Solaire27 avril 2026 

Tchernobyl : 40 ans après l’accident, des conséquences toujours mesurables

Nucléaire26 avril 2026 

Annonce partenaire

Voir plus d'articles 