Batteries : vers une crise mondiale de surproduction ?

Un stock de cellules de batteries de véhicule électrique / Image : RE - HL.

L’incroyable essor de la production de batteries va se heurter prochainement à un mur. En effet, la croissance des capacités de production excède d’ores et déjà les besoins. Et cela conduit à prévoir une crise de surproduction. Décryptons comment se prépare cette crise à venir.

Le matériel utilisé par la transition énergétique est aujourd’hui majoritairement produit en Chine. « L’usine du monde » a en effet parié de longue date sur ces nouveaux marchés pour accélérer son colossal élan industriel. Et cela concerne en particulier les batteries, utilisées notamment pour les véhicules électriques, mais également pour le stockage stationnaire, c’est-à-dire les mégabatteries utilisées pour stabiliser le réseau électrique vis-à-vis des sources électriques intermittentes.

Capacités de production et demande pour les batteries li-ion au niveau mondial / Image : BloombergNEF

Les spécialistes de BloombergNEF comptabilisent ainsi, pour la Chine, une capacité de production de batteries lithium-ion de l’ordre de 1 TWh (térawattheures, soit un milliard de kilowattheures) en 2023. Et une capacité annoncée en 2025 de l’ordre de 6 TWh. Pas moins ! Problème : la demande mondiale de batteries était légèrement inférieure à 1 TWh en 2023. Et serait de l’ordre de 1,6 TWh à fin 2025.

L’enjeu stratégique de la production de batteries

Il existe ainsi une très importante différence entre l’offre et la demande. Et cette différence ne cessera de s’amplifier dans les années qui viennent. En effet, si la Chine a parié très tôt sur la production de masse de batteries li-ion, les autres pays du monde projettent de rattraper leur retard par la mise en place de politiques volontaristes. En effet, l’infrastructure énergétique a toujours été considérée par les États comme un enjeu stratégique, pour lequel il est nécessaire de disposer d’une capacité de production locale.

Ainsi, les États-Unis, le Canada et l’Europe projettent de disposer à l’avenir de capacités de production considérables. Et le cumul des capacités annoncées à ce jour est dantesque, de l’ordre de 2 TWh, soit déjà supérieur à leur propre marché intérieur. À ceci s’ajoutent d’autres pays qui se lancent eux-mêmes dans cette course, notamment l’Inde.

À lire aussi

Guerre des batteries : les prix vont-ils poursuivre leur chute ?

La guerre des prix fait rage

Une surproduction globale, cela implique que les usines fonctionneront moins que leur capacité nominale. Or, pour qu’une usine amortisse son investissement, il est nécessaire qu’elle tourne autant que possible. En conséquence, il faut vendre, et moins cher que le concurrent, c’est-à-dire se lancer une guerre des prix. Qui conduira inévitablement à la baisse de ces derniers.

Bien sûr, le lien de cause à effet n’est pas aussi simplement direct, car chaque application a besoin de batteries spécifiques, pour lesquelles la concurrence peut être plus ou moins sévère dans son segment de marché. Toutefois, en pratique, c’est bien une baisse constante du prix des batteries Li-ion que nous pouvons observer.

Prix moyen des batteries li-ion en fonction de l’application / Image : BloombergNEF

BloombergNEF fournit là aussi des données éclairantes. Ils montrent que le prix des batteries Li-ion n’a cessé de diminuer et atteint à fin 2023 un prix inférieur à 200 $/kWh, et ceci pour toutes les applications : véhicules électriques individuels, bus et camions, ou encore stockage stationnaire. Le fabricant de batteries chinois CATL annonce même être capable de produire des batteries pour moins de 60 $/kWh pour la fin de l’année. Assurément, des prix inimaginables il y a quelques années !

Cette guerre des prix est une bonne nouvelle pour les clients, qui peuvent ainsi acheter des batteries moins chères. Cela permet également d’améliorer la faisabilité de projets de stockage de masse d’électricité. Mais cette situation conduit aussi à prévoir de graves difficultés pour certains fabricants de batteries qui devront survivre à cette forte concurrence. Des usines vont certainement fermer, d’autres seront consolidées au sein de plus grands groupes industriels. Et le tout sera rendu plus complexe encore à analyser et à prédire du fait des politiques de souveraineté énergétique mise en œuvre par les différents États de par le monde.