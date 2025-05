Beem Battery : la solution française pour stocker ses excédents d'énergie solaire

Image : Beem.

ℹ️ Contenu promotionnel pour Beem

Face à la flambée des prix de l’électricité et à la nécessité de réduire notre dépendance aux énergies fossiles, l’énergie solaire est une des solutions les plus plébiscitées. C’est dans ce contexte que Beem Energy, une entreprise nantaise spécialisée dans les panneaux solaires et batteries résidentielles, propose une de ses innovations : la Beem Battery. Modulaire, connectée et simple à installer, cette batterie permet notamment d’autoconsommer la totalité de sa production photovoltaïque

Dévoilée fin 2024, la Beem Battery se décline en trois capacités de stockage : 6,6 kWh, 10 kWh et 13,4 kWh. Cette modularité permet à chaque utilisateur d’ajuster son installation à la taille de son foyer, à sa consommation électrique ou à la puissance de sa production solaire. Elle intègre des cellules lithium-fer-phosphate (LiFePO4), réputée pour sa longévité et sa sécurité thermique.

Sa puissance d’entrée solaire DC de 9 kWc et sortie AC de 6 kW, quel que soit le modèle choisi, convient à une large majorité des logements. Elle est suffisante pour faire face aux pics de consommation, comme lors de l’utilisation simultanée de plusieurs appareils électroménagers, ainsi qu’aux pics de production de la plupart des centrales photovoltaïques habituellement installées en toiture.

Caractéristiques de la Beem Battery

Capacité utile 6,6 kWh 10 kWh 13,4 kWh Prix 5 390 € ou 89 €/mois NC NC Puissance de sortie max (AC) 6 kW Puissance d’entrée solaire max (DC) 9 kWc Compatibilité panneaux solaires Tous fabricants

(tension par module située entre 120 et 550 V DC) Technologie de batterie LiFePO4 Masse 114 kg 148 kg 181 kg Dimensions Hauteur : 103 cm

Largeur : 72 cm

Profondeur : 22 cm Hauteur : 128 cm

Largeur : 72 cm

Profondeur : 22 cm Hauteur : 153 cm

Largeur : 72 cm

Profondeur : 22 cm Garantie 15 ans ou 6 000 cycles (60 % SOH) Fonctionnement hors-réseau en cas de coupure (mode backup) Oui Pilotage Via application smartphone Beem

La Beem Battery n’est pas qu’un simple accumulateur : elle joue un rôle actif dans la gestion de l’énergie. Grâce à l’onduleur hybride intégré et à la fonction secours, elle prend automatiquement le relais en cas de coupure de courant, assurant une alimentation autonome du logement jusqu’à épuisement du stockage. Cette sécurité est appréciée pour s’affranchir de toute coupure du réseau.

L’application Beem Energy permet de suivre en temps réel la production, la consommation, le niveau de charge de la batterie, et même d’automatiser le déclenchement d’appareils électroménagers (comme le ballon d’eau chaude) lorsque les panneaux produisent un surplus.

Installation facilitée, économies espérées

Pensée pour s’adapter aux installations existantes, la Beem Battery se branche au réseau électrique AC du logement, directement sur le tableau électrique, sans travaux lourds. Elle est compatible aussi bien avec une installation en toiture traditionnelle qu’avec les kits solaires « plug & play » Beem On, populaires pour leur facilité d’installation et leur design soigné.

Couplée à une installation solaire de 2,7 kWc, par exemple, la Beem Battery permettrait, selon la marque, de réduire jusqu’à 80 % sa facture annuelle d’électricité. Un foyer équipé de 6 stations solaires Beem On et d’une batterie 6,6 kWh peut ainsi atteindre 60 % d’autonomie énergétique, avec un taux d’autoconsommation de 89 %. Cela représente une économie d’environ 1 000 € par an, sur une période de 20 ans.

Avec une garantie de 15 ans, une compatibilité universelle, et des outils numériques intégrés, la Beem Battery se positionne comme une solution simple, évolutive et rentable. En somme, la Beem Battery ne se contente pas de stocker l’énergie solaire : elle l’optimise au service des économies.

