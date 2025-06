Beem : les panneaux photovoltaïques qui réconcilient solaire et esthétique

Illustration : Beem.

ℹ️ Contenu promotionnel pour Beem

Fondée à Nantes, Beem Energy propose une large gamme de kits solaires plug-and-play, mais aussi une batterie domestique et une borne de recharge pour voiture électrique. Son ambition : démocratiser l’autoconsommation solaire grâce à des kits prêts à brancher, simples à installer et à utiliser, avec un souci particulier porté sur l’esthétique.

Beem ne se contente pas de proposer des panneaux solaires : elle conçoit des kits complets, pensés pour être posés soi-même en quelques minutes. Chaque kit comprend des panneaux photovoltaïques, un micro-onduleur, un système de fixation, un câble de branchement ainsi que la Beembox, un boîtier connecté permettant de suivre en temps réel la production via une application mobile. Une fois branché sur une prise domestique standard, le système commence immédiatement à produire de l’électricité, injectée directement dans le réseau domestique pour alimenter les appareils en fonctionnement.

La gamme proposée par Beem se décline en plusieurs configurations, adaptées aux différents niveaux de consommation et aux contraintes d’espace. Les modèles les plus compacts, comme les kits Solo 300W ou 420W, sont parfaits pour les petits logements ou pour ceux qui souhaitent tester l’autoconsommation avec une éventuelle extension. Pour des besoins plus importants, les kits Duo, Max ou les modèles Beem On permettent d’atteindre jusqu’à 3 000 Wc, avec des installations allant de deux à six modules. Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble dans la gamme solaire proposée par Beem

Kit Puissance (Wc) Prix TTC (€) Rendement estimé (kWh/an) Beem Kit Solo 300 300 299 380 Beem Kit Solo 420 420 599 535 Beem Kit Duo 600 600 449 765 Beem Kit Duo 840 840 999 1070 Beem Kit Max 900 900 649 1145 Beem On Solo 500 500 429 610 Beem On Duo 1000 1 000 799 1220 Beem On Max 4 2000 2 000 1559 2440 Beem On Max 6 3000 3 000 2229 3660

Un design soigné

Les kits Beem se distinguent aussi par leur design. L’entreprise propose des panneaux à l’esthétique soignée, disponibles en version florale ou noire, pour s’intégrer harmonieusement dans les balcons, jardins ou toitures. Côté installation, tout a été pensé pour éviter les contraintes habituelles : pas besoin d’installateur agréé ni de travaux. La fixation se fait sur sol, mur ou rambarde, et les tutoriels guidés assurent une mise en place fluide.

Autre point fort : l’évolutivité. Les utilisateurs peuvent ajouter des kits supplémentaires à leur installation d’origine pour augmenter leur capacité de production, ou bien y associer une batterie de stockage, récemment lancée par Beem. Celle-ci permet de stocker le surplus d’énergie produit durant la journée pour le consommer le soir, renforçant ainsi l’indépendance énergétique du foyer.

Quelle production espérer ?

En termes de performance, Beem annonce une production annuelle allant de 380 kWh pour les kits de base à plus de 3 600 kWh pour les plus puissants, selon l’ensoleillement local et l’orientation des panneaux. Cette énergie produite permet de couvrir une partie significative des besoins électriques d’un foyer, en particulier les appareils en veille et les équipements de bureau pour le petit kit. Le grand kit va bien au-delà, en couvrant par exemple la consommation d’une puissante pompe de piscine et d’un climatiseur. Cela représente respectivement 76 € (petit kit) et 720 € (grand kit) d’électricité au tarif réglementé actuel.

Avec des prix débutant autour de 300 € pour le plus petit kit de 300 Wc et allant jusqu’à 2200 € pour les systèmes les plus complets, Beem propose une solution relativement abordable et durable, soutenue par une garantie de 25 ans. Avec, à la clé, des économies sur la facture d’électricité.

