Bluetti dévoile un système solaire 48 V pour camping-cars et bateaux installable en 30 minutes

Une solution énergétique intégrée, économique et pensée pour les nomades numériques, les passionnés de vanlife et les amateurs de navigation. Avec son design simplifié et ses batteries longue durée, le RVSolar 48V Power System promet d’alimenter en toute sécurité la quasi-totalité des équipements d’un camping-car ou d’un voilier, de la climatisation aux pompes 12 V, tout en garantissant autonomie et tranquillité d’esprit.

Le RVSolar 48V délivre jusqu’à 6 000 W (AC + DC) ou 5 kVA, couvrant 99 % des besoins énergétiques d’un véhicule récréatif ou d’un bateau moderne : climatisation, micro-ondes, chauffe-eau, pompes 12 V, éclairage, équipements multimédias. La capacité de stockage est modulaire, extensible jusqu’à 122 kWh, grâce à des batteries lithium-fer-phosphate (LiFePO₄) certifiées IP65 et dotées d’une fonction d’auto-chauffage pour une utilisation en toute saison. Le système central est tellement simplifié qu’il peut être déployé en seulement 30 minutes.

Un système ultra simplifié

L’architecture repose sur cinq composants clés seulement, au cœur desquels se trouve le RV5 Power Hub. Cet élément 5-en-1 intègre :

un onduleur/chargeur pour l’alimentation des appareils électroménagers,

un contrôleur MPPT pour optimiser la charge solaire,

un chargeur d’alternateur pour la recharge en roulant,

un convertisseur DC pour dispositifs 12 V/24 V,

un système de protection intégré.

Tous les câbles sont fournis, les connexions se font par simple vissage et le système procède automatiquement à la détection et à la configuration des modules.

Installé en 30 minutes, sans technicien ni câblage complexe

Grâce à son design tout-en-un pré-câblé, l’utilisateur peut effectuer le câblage et la configuration essentiels du système en seulement 30 minutes environ, soit un gain de temps pouvant atteindre 90 % par rapport aux installations traditionnelles. Au cœur de ce système se trouve le RV5 Power Hub, un concentrateur d’énergie 5-en-1 intégrant un convertisseur/chargeur pour les appareils électroménagers (cafetières, micro-ondes, etc.), un chargeur solaire MPPT pour optimiser l’énergie solaire, un chargeur d’alternateur pour une recharge rapide en déplacement, un convertisseur CC pour les appareils 12/24V (éclairage, pompes, ports USB…) et une protection de circuit intégrée.

Aucune connaissance technique n’est requise ; tous les câbles nécessaires sont inclus et la connexion des composants se fait simplement par serrage de vis. Le système détecte automatiquement chaque appareil et configure automatiquement le système, tout en surveillant en continu la tension et le courant pour prévenir les erreurs de câblage et protéger les appareils.

Grande compatibilité

Le RVSolar 48V se distingue par sa compatibilité avec les standards CAN, RV-C et NMEA 2000, ce qui permet d’intégrer des batteries, panneaux solaires et panneaux de distribution tiers. Les utilisateurs peuvent ainsi remplacer ou compléter un système existant sans contraintes propriétaires. Les moddeurs et adeptes de DIY peuvent personnaliser leurs installations, moderniser un camping-car ancien ou optimiser un voilier sans recourir à des solutions sur mesure coûteuses.

En adoptant une architecture 48 V haute tension, BLUETTI améliore le rendement énergétique de 30 % par rapport aux systèmes traditionnels en 12 V. Cela se traduit par une réduction du courant, moins de pertes thermiques et une meilleure efficacité globale.

Les batteries B4810 LiFePO₄ offrent plus de 6 000 cycles à 80 % de capacité, soit une durée de vie estimée à 17 ans. Leur protection IP65 garantit une résistance à l’eau, à la poussière et aux environnements humides, tandis que la fonction d’auto-chauffage assure des performances stables jusqu’à -20 °C.

Une solution sécuritaire et intelligente

Conçu pour répondre aux normes internationales, le système bénéficie des certifications UL 458, UL 1741 et UL 1973 délivrées par Intertek. La surveillance en temps réel de la tension et du courant, associée à une protection contre les erreurs de câblage, réduit considérablement les risques liés à une installation amateur ou à une utilisation prolongée en conditions extrêmes.

Avec l’Epanel Smart Distribution Panel et l’écran Epad 10,1 pouces, il est possible de piloter jusqu’à 24 appareils (4 AC et 20 DC) simultanément. L’utilisateur peut programmer des circuits dédiés, surveiller la consommation et gérer l’ensemble à distance via l’application BLUETTI. L’intégration d’une IA de diagnostic automatique et d’alertes de sécurité apporte une couche supplémentaire de fiabilité, essentielle lors de voyages en zones isolées.

Pensé pour la mobilité et l’autonomie

Rechargeable en 90 minutes seulement, le RVSolar 48V accepte différentes sources d’énergie : branchements sur secteur, panneaux solaires, générateurs ou alternateurs de véhicule. Cette flexibilité assure une continuité de service, même lors de longs trajets hors réseau. Son fonctionnement silencieux et sans émissions en fait un complément idéal aux générateurs thermiques traditionnels.

Prix et disponibilité

Dès le 30 septembre, le système d’alimentation RVSolar 48V est disponible à un prix spécial de précommande :

• Le pack de base (RV5 + B4810) est proposé à 2 899 €, soit une économie de 800 €.

• Le pack complet (RV5 + B4810 + Epanel + Epad) est proposé à 3 799 €, soit une économie de 900 €.

Cette offre de précommande, valable jusqu’au 29 octobre, est disponible sur le site officiel de Bluetti.

Profitez d’une réduction supplémentaire de 10 % avec le code RV5PR10.

