Ce fabricant français de charbon de bois va fabriquer du biochar, mais à quoi ça sert ?

De la poudre de charbon de bois / Image : Getty, modifiée par RE.

Le groupe français Bordet annonce qu’il va produire, de façon responsable, du biocharbon dont les usages sont multiples notamment dans la transition énergétique. L’industriel s’apprête à construire une nouvelle usine dans la Nièvre.

Bordet, spécialiste historique de la production de charbon végétal, se tourne vers le futur. Le groupe français, né en 1860 en Côte-d’Or, s’apprête à lancer la construction d’une usine flambant neuve au sud de la Nièvre. Cette nouvelle usine, dont la mise en service est prévue pour le premier semestre 2027, devrait permettre la production de biocharbon à haute performance environnementale. Ce biocharbon a vocation à participer à la décarbonation de l’industrie et de l’agriculture grâce à de nombreuses utilisations :

Filtration de l’eau,

Production de bio-huiles,

Purification des biogaz,

Stockage d’énergie via des supercondensateurs.

Situé à Décize, le nouveau site de 13 hectares devrait, à terme, produire 15 000 tonnes de biocharbon par an, et 5000 à 6 000 tonnes de bio-huiles, soit bien plus que le site historique de Leuglay. Pour financer ce projet, Bordet peut compter sur BPI France via le dispositif « Première Usine » du plan « France 2030 ».

À lire aussi

Que vaut réellement le biochar ?

Des usines autonomes en énergie grâce à la cogénération

Le groupe Bordet tient sa particularité à sa technologie brevetée de pyrolyse continue, appelée « carboépuré ». Cette technologie repose sur la recomposition thermique de la biomasse sans oxygène en circuit fermé. Ainsi, les sous-produits de la pyrolyse sont tous valorisés : le jus pyroligneux permet de produire de la bio huile, tandis que les gaz sont utilisés pour alimenter le procédé de pyrolyse. En outre, le bois nécessaire à la production est constitué de chutes de scieries non traitées, collectées dans un rayon de 100 km.

Outre l’alimentation en énergie de l’outil de production, la chaleur générée permet également de chauffer les bâtiments de chaque site, et de produire toute l’électricité nécessaire à leur fonctionnement. Grâce à ce procédé vertueux, selon Bordet, chaque tonne de biochar produit permettrait de stocker l’équivalent de 2,8 tonnes de CO2.