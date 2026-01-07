Nos tests

Ce kit solaire de 800 W à brancher sur une prise est à 329 € pour les soldes d'hiver 2026

Solaire
Photo de l'auteur
Publié le 7 janvier 2026
Illustration : Mater, modifiée par RE.

Le kit solaire plug and play de 800 W proposé par la boutique en ligne Mater France bénéficie d’une petite réduction de 20 euros à l’occasion des soldes d’hiver. Commercialisé 329 euros au lieu de 349 euros, ce système en autoconsommation est livré gratuitement et comprend deux panneaux photovoltaïques de 405 Wc ainsi qu’un micro-onduleur de 800 W avec suivi de production intégré via Wi-Fi.

Deux panneaux photovoltaïques, un micro-onduleur doté d’une prise classique capable de remonter les données de production en Wifi : il n’en faut pas davantage pour commencer à produire de l’électricité solaire chez soi. Le kit solaire plug and play soldé par Mater France à l’occasion des soldes d’hiver 2026 est un bon moyen de découvrir l’autoconsommation sans se ruiner ni se casser la tête. Fourni avec les câbles nécessaires et livré gratuitement pour 329 €, il devrait être rentabilisé en quelques années s’il est bien exposé au soleil et que vous veillez à autoconsommer au mieux l’électricité produite.

L’autoconsommation accessible via une prise standard

Les kits solaires plug and play représentent une solution d’autoconsommation simplifiée pour les particuliers. Contrairement aux installations photovoltaïques classiques nécessitant l’intervention d’un professionnel, ces dispositifs se branchent directement sur une prise domestique standard. L’électricité produite par les panneaux est injectée dans le circuit électrique du logement et consommée en priorité par les appareils en fonctionnement, réduisant ainsi la quantité d’énergie prélevée sur le réseau. Cette configuration permet de diminuer sa facture d’électricité sans engagement de travaux importants ni modification du tableau électrique. Vous devez bien sûr prendre soin d’autoconsommer la plus grande part possible de la production.

Attention aux précautions de sécurité

L’utilisation d’un kit solaire en autoconsommation implique certaines précautions. Il est recommandé de s’assurer que l’installation électrique est protégée par un disjoncteur de 16A de type C et un différentiel de 30 mA. La prise utilisée doit être en bon état, câblée en 2,5 mm² et reliée à un circuit dédié pour éviter toute surcharge. Il convient également de respecter les limites de puissance autorisées et de déclarer l’installation auprès du gestionnaire de réseau conformément à la réglementation en vigueur.

Contenu et caractéristiques techniques du kit solaire

ComposantCaractéristiques
Panneaux solaires2 × CECEP 405 Wc Full Black
TechnologieMonocristalline PERC, rendement 20,7 %
Dimensions1722 × 1134 × 30 mm
Poids21,5 kg par panneau
Garantie panneaux12 ans produit / 25 ans performance (84,8 % à 25 ans)
Micro-onduleurSTEPUPTECH SPD 800 V2
Puissance sortie AC800 W
MPPT2 entrées indépendantes
Rendement> 96,5 %
ÉtanchéitéIP67, boîtier aluminium
Suivi productionWiFi via application Smart Life (iOS/Android)
Garantie onduleur10 ans
CâblageCâble secteur 3 m (3G1,5 mm²) + 4 rallonges MC4 de 2 m (4 mm², IP68)

L’ensemble du kit est disponible pendant les soldes à 329 euros avec livraison gratuite sur le site Mater France.

