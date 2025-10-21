électricité gratuite

Foisonnement éolien

EPR de Flamanville

Couleurs hydrogène

AccueilÉolienCe méga navire cargo à voiles entame sa première traversée de l'Atlantique

Ce méga navire cargo à voiles entame sa première traversée de l'Atlantique

Éolien
Photo de l'auteur
Par Kevin CHAMPEAUPublié le 21 octobre 2025
Le cargo vélique Neoliner Origin en escale à Marseille / Image : Neoline.

Avec son profil si particulier, impossible de confondre le Neoliner Origin avec un autre cargo. Plus gros cargo à voile du monde, il vient de quitter Saint-Nazaire et d’entamer sa première transatlantique. Il vise les États-Unis, et plus précisément Baltimore, mais devrait faire une escale à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Il en faut, du courage et de la persévérance, pour tenter de faire bouger les lignes d’un secteur important mais polluant tel que le transport maritime. C’est précisément le défi que s’est lancé l’expert maritime Jean Zanuttini, en fondant la société Neoline en 2011. Presque 15 ans plus tard, le Neoliner Origin, un cargo roulier (RoRo) à propulsion vélique, vient d’appareiller à Saint-Nazaire, et se dirige vers Saint-Pierre-et-Miquelon avec à son bord presque 5 000 tonnes de marchandises.

Cette navigation transatlantique vient fermer le chapitre de la construction du navire, qui aura duré près de deux ans, au chantier turc RMK Marine. Désormais, Neoline a un objectif : assurer une cadence d’une rotation par mois entre Saint-Nazaire et Baltimore, aux États-Unis.

Le Neoliner Origin est, en quelque sorte, l’héritier spirituel du Belem, cet emblématique trois-mâts construit aux chantiers Dubigeon de Nantes, en 1896, et qui parcourt encore le monde en tant que navire-école. Mais les proportions du Neoliner sont toutes autres, et les 34 mètres de hauteur de mât du Belem sont bien peu face aux 90 mètres des mâts en carbone du nouveau cargo. Ce dernier affiche une voilure totale de presque 3 000 mètres carrés. Pour faciliter son passage sous les ponts et les infrastructures portuaires, ils sont d’ailleurs inclinables à 72°. Si le navire est tout de même équipé de moteurs diesel électriques d’une puissance de 4000 kW, ses émissions de CO₂ pourraient être réduites de plus de 80 % grâce aux voiles.

À lire aussiLe projet de cargo éolien Neoline se concrétise : mise en chantier du navire cet automne

De la suite dans les idées

Après une mise à l’eau le 31 janvier 2025, et des essais en mer de Marmara en juillet 2025, le navire a finalement rejoint Nantes en remontant la Loire. Ultime clin d’œil au Belem, il a été baptisé à quelques kilomètres seulement des Chantiers Dubigeon. Il a ensuite rejoint Saint-Nazaire pour recevoir son chargement. Sa cargaison se compose en grande partie de produits français : cognac de la maison Hennessy, voitures Renault, matériel Manitou ou encore Cointreau.

Neoline ne compte pas s’arrêter là, et espère pouvoir bientôt commander un sister-ship, si la réussite est au rendez-vous. L’entreprise a également pour projet de réaliser des navires plus grands, spécialisés sur certains types de frets.

La suite de votre contenu après cette annonce

La suite de votre contenu après cette annonce

Des infos qui vous rechargent à bloc !Photo de Kevin CHAMPEAUPar Kevin CHAMPEAUSuivez Cleanrider sur Google ActualitésS'abonner à Google NewsSignaler une erreur dans l'article

Nos autres articles sur le sujet éolien

EntreprisesActualitéTestsReportages

Ce méga navire cargo à voiles entame sa première traversée de l'Atlantique

Éolien21 octobre 2025 

Annonce partenaire

Pourquoi ce fabricant européen d'éoliennes abandonne son projet d'usine de pales en Pologne

Éolien21 octobre 2025 

Ces déchets nucléaires français seront recyclés en combustible pour sondes spatiales

Nucléaire21 octobre 2025 

Annonce partenaire

Ce géant africain du pétrole veut fabriquer ses propres panneaux solaires

Solaire20 octobre 2025 

Annonce partenaire

Plus de 800 MW : le réacteur nucléaire EPR de Flamanville redémarre en fanfare

Nucléaire20 octobre 2025 

Annonce partenaire

+15 % d’énergies renouvelables dans le monde en 2024 : c’est un record, mais ce n’est toujours pas suffisant

Solaire20 octobre 2025 

Étrange : cette centrale solaire flottante utilise des panneaux verticaux

Solaire19 octobre 2025 

Les panneaux solaires seraient bel et bien un mode de production d'électricité parmi les moins cher au monde

Solaire19 octobre 2025 

Pourquoi ce parc éolien vieux de 20 ans a été mis à l'arrêt par la justice

Éolien19 octobre 2025 

Annonce partenaire

Voir plus d'articles 