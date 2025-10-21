Ce méga navire cargo à voiles entame sa première traversée de l'Atlantique

Le cargo vélique Neoliner Origin en escale à Marseille / Image : Neoline.

Avec son profil si particulier, impossible de confondre le Neoliner Origin avec un autre cargo. Plus gros cargo à voile du monde, il vient de quitter Saint-Nazaire et d’entamer sa première transatlantique. Il vise les États-Unis, et plus précisément Baltimore, mais devrait faire une escale à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Il en faut, du courage et de la persévérance, pour tenter de faire bouger les lignes d’un secteur important mais polluant tel que le transport maritime. C’est précisément le défi que s’est lancé l’expert maritime Jean Zanuttini, en fondant la société Neoline en 2011. Presque 15 ans plus tard, le Neoliner Origin, un cargo roulier (RoRo) à propulsion vélique, vient d’appareiller à Saint-Nazaire, et se dirige vers Saint-Pierre-et-Miquelon avec à son bord presque 5 000 tonnes de marchandises.

Cette navigation transatlantique vient fermer le chapitre de la construction du navire, qui aura duré près de deux ans, au chantier turc RMK Marine. Désormais, Neoline a un objectif : assurer une cadence d’une rotation par mois entre Saint-Nazaire et Baltimore, aux États-Unis.

Le Neoliner Origin est, en quelque sorte, l’héritier spirituel du Belem, cet emblématique trois-mâts construit aux chantiers Dubigeon de Nantes, en 1896, et qui parcourt encore le monde en tant que navire-école. Mais les proportions du Neoliner sont toutes autres, et les 34 mètres de hauteur de mât du Belem sont bien peu face aux 90 mètres des mâts en carbone du nouveau cargo. Ce dernier affiche une voilure totale de presque 3 000 mètres carrés. Pour faciliter son passage sous les ponts et les infrastructures portuaires, ils sont d’ailleurs inclinables à 72°. Si le navire est tout de même équipé de moteurs diesel électriques d’une puissance de 4000 kW, ses émissions de CO₂ pourraient être réduites de plus de 80 % grâce aux voiles.

De la suite dans les idées

Après une mise à l’eau le 31 janvier 2025, et des essais en mer de Marmara en juillet 2025, le navire a finalement rejoint Nantes en remontant la Loire. Ultime clin d’œil au Belem, il a été baptisé à quelques kilomètres seulement des Chantiers Dubigeon. Il a ensuite rejoint Saint-Nazaire pour recevoir son chargement. Sa cargaison se compose en grande partie de produits français : cognac de la maison Hennessy, voitures Renault, matériel Manitou ou encore Cointreau.

Neoline ne compte pas s’arrêter là, et espère pouvoir bientôt commander un sister-ship, si la réussite est au rendez-vous. L’entreprise a également pour projet de réaliser des navires plus grands, spécialisés sur certains types de frets.