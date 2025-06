Ce méga panneau solaire de 700 W affiche un rendement de conversion record

Le panneau présenté au salon SNEC 2025 / Image : Longi.

Visiblement, la course au rendement est loin d’être terminée, dans le domaine du photovoltaïque. Un fabricant chinois vient de dévoiler un nouveau panneau record, au rendement de 25,9 %.

Souvenez-vous, il y a quelques semaines seulement, Longi annonçait avoir battu un record de rendement pour une cellule photovoltaïque au silicium monocristallin. L’entreprise avait ainsi atteint 27,81 %, un rendement validé par l’Institut de recherche sur l’énergie solaire Hamelin (ISFH), en Allemagne. Le fabricant chinois n’a pas traîné pour dévoiler la version commerciale de sa technologie. Celui-ci vient, en effet, de dévoiler au salon SNEC 2025 de Shanghai, un panneau aux caractéristiques hors norme :

2,38 m de haut pour 1,13 m de large

25,9 % de rendement

700 Wc de puissance

259 Wc/m²

Pour atteindre de telles performances, Longi a donc utilisé sa technologie appelée HIBC. Celle-ci exploite deux concepts, à savoir l’hétérojonction et l’Interdigitated Back Contact (IBC). Cette hybridation des deux techniques, bien que plus complexe à mettre en œuvre, permet d’atteindre des performances supérieures aux panneaux actuellement disponibles sur le marché. Outre une augmentation du rendement, cette technologie permet d’améliorer les performances en basse lumière, et d’améliorer la stabilité thermique de l’ensemble.

La puissance des panneaux photovoltaïques en constante hausse

Ce panneau dévoilé par Longi entre donc dans la catégorie très fermée des panneaux de 700 Wc de puissance, avec un rendement supérieur à ses rivaux. De par leurs dimensions, ces panneaux ne sont néanmoins pas adaptés à un usage résidentiel. Ils devraient plutôt permettre le développement de fermes photovoltaïques à moindre coût, en permettant d’atteindre une puissance élevée tout en limitant le nombre de panneaux déployés.

Une chose est sûre : la course au rendement, dans le domaine du solaire, est loin d’être terminée. De nouvelles technologies ne cessent d’émerger et de dévoiler leur potentiel. C’est le cas de la pérovskite, qui a récemment permis au CEA de battre un record de rendement à l’échelle d’une cellule avec 31 %.