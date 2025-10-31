électricité gratuite

Foisonnement éolien

EPR de Flamanville

Couleurs hydrogène

AccueilÉolienCe projet de recherche français préfigure les sous-stations électriques de demain

Ce projet de recherche français préfigure les sous-stations électriques de demain

Éolien
Photo de l'auteur
Par Kevin CHAMPEAUPublié le 31 octobre 2025
Sous-station HVDC DolWin Epsilon / Image : Aibel/TenneT/Seatrium

Dans l’ombre de la course à la puissance des éoliennes offshore, les sous-stations doivent suivre la cadence et transporter vers la terre des quantités d’électricité toujours plus grandes. Pour préparer l’avenir, un projet de recherche français travaille sur ces indispensables sous-stations du futur. Spoiler alert : elles seront flottantes, et de type HVDC. 

Entre éloignement progressif des côtes et augmentation de la puissance totale, les parcs éoliens offshore imposent des défis techniques de plus en plus difficiles à surmonter. Transporter le courant produit jusqu’à la terre ferme fait partie de ces défis majeurs. Pour y faire face, France Energies Marines, institut national de référence sur les énergies marines renouvelables, a lancé le projet AFOSS DC en 2022. Acronyme de Architecture and design of floating offshore substation for direct current applications, ce projet de recherche vise à dessiner le contour des sous-stations électriques du futur. Il est porté par 8 partenaires industriels et académiques français, tels que RTE, Atlantique Offshore Energy, l’Ifremer ou encore Total Energies.

L’un des grands objectifs du projet vise à déterminer quelle technologie de flotteur est la plus adaptée à une sous-station flottante, à savoir semi-submersible, ou TLP (comme le projet Provence-Grand-Large). Il faut également rendre compatible ce flotteur à la mise en place d’une liaison électrique à haute tension et courant continu (HVDC), en prenant en compte les possibles vibrations de la structure dûes aux conditions de mer. Particulièrement lourds et volumineux, les équipements HVDC rendent le design de ces sous-stations flottantes plus complexe que jamais.

Outre le travail de recherche technologique, les différents partenaires du projet cherchent également à estimer les coûts de réalisation et d’exploitation de telles structures, pour avoir une meilleure maitrise des appels d’offre. Cette étape est essentielle pour construire un cadre de travail pertinent et réaliste, et ainsi éviter les écueils comme AO7 et le parc au large de de île d’Oléron. Ce projet, qui doit se conclure dans les semaines à venir, devrait vraisemblablement inclure une liste de recommandations afin d’accompagner le déploiement de ces infrastructures.

À lire aussiCes 3 énormes sous-stations de parcs éoliens flottants seront construites en France

Préparer l’avenir de l’éolien offshore dès maintenant

L’installation de sous-stations flottantes HVDC semble être promise à un avenir lointain. Ces dernières devraient concerner des projets dont la mise en service n’est prévue qu’à l’horizon 2040, voire même 2050, notamment à cause de leur complexité de mise en oeuvre et des objectifs de puissance visés. Parmi ces projets, on peut citer Fécamp Grand Large, Bretagne Grand Large, ou Centre Atlantique Grand Large.

En revanche, le recours au HVDC est déjà d’actualité. Les parcs Centre Manche 1 et 2, qui ont récemment été attribués, devraient bénéficier de cette technologie. Ailleurs dans le monde, on retrouve plusieurs sous-stations HVDC déjà en service, notamment pour les parcs écossais Dogger Bank A, B et C. De nombreux industriels travaillent sur des design de sous-stations HVDC flottantes, mais aucune n’est encore en opération.

La suite de votre contenu après cette annonce

La suite de votre contenu après cette annonce

Des infos qui vous rechargent à bloc !Photo de Kevin CHAMPEAUPar Kevin CHAMPEAUSuivez Cleanrider sur Google ActualitésS'abonner à Google NewsSignaler une erreur dans l'article

Nos autres articles sur le sujet éolien

EntreprisesActualitéTestsReportages

Ce projet de recherche français préfigure les sous-stations électriques de demain

Éolien31 octobre 2025 

Annonce partenaire

Centrale nucléaire de Duane Arnold.

Pourquoi Google veut redémarrer cette vieille centrale nucléaire ?

Nucléaire30 octobre 2025 

TVA à 5,5 % : Beem offre jusqu’à 1 000 € de panneaux solaires pour les projets avec batterie

Actualité30 octobre 2025 

Annonce partenaire

unité de valorisation de la Chauvinière

Cet incinérateur high-tech va recevoir un système de captage de CO2

Actualité30 octobre 2025 

Annonce partenaire

maison australienne avec carte de l'Australie

Pourquoi l’Australie installe autant de batteries à domicile ?

Actualité29 octobre 2025 

Annonce partenaire

DIEGO, botte secrète d’EDF pour l’éolien offshore

Éolien29 octobre 2025 

robot de démantèlement

Robots et drones : seule solution pour démanteler les centrales nucléaires ?

Nucléaire28 octobre 2025 

Production électrique en Bretagne

La Bretagne gomme sa dépendance électrique grâce aux énergies renouvelables

Éolien28 octobre 2025 

Électrolyseur Sunfire

Cet électrolyseur à oxyde solide est le plus puissant au monde

Hydrogène27 octobre 2025 

Annonce partenaire

Voir plus d'articles 