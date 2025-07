Ces vieilles batteries de véhicules électriques finissent leur vie au service de l'intelligence artificielle

Un chantier de Redwood Energy aux États-Unis / Image : Redwood.

Les batteries usagées issues des véhicules électriques conservent une capacité encore exploitable. Leur potentiel est tel qu’elles peuvent être réutilisées à l’échelle industrielle, comme le démontre cette entreprise américaine qui a conçu une centrale de stockage à partir de ces accumulateurs pour alimenter un centre de données dédié à l’IA.

Les batteries des véhicules électriques doivent être remplacées dès que leur capacité tombe à moins de 70 % de leur niveau initial. Pour cause, elles ne sont plus assez performantes pour alimenter efficacement une voiture. Mais à ce stade, elles ne sont pas nécessairement en fin de vie, puisqu’elles peuvent encore être utilisées dans d’autres applications moins exigeantes.

Aux États-Unis, une entreprise de recyclage implantée au Nevada, Redwood Materials, a lancé une offre de service à travers sa nouvelle division « Redwood Energy ». L’idée est de récupérer ces batteries usagées pour les transformer en systèmes de stockage stationnaires lorsqu’elles sont encore fonctionnelles, avant d’envisager leur recyclage. Pour son premier projet, l’entreprise collabore avec Crusoe, une société spécialisée dans les centres de données IA.

Redwood collecte des batteries lithium-ion provenant de toute l’Amérique du Nord. L’entreprise récupèrerait environ 20 GWh par an. Après une phase de diagnostic, les cellules jugées encore opérationnelles sont réorientées vers des systèmes de stockage stationnaire. Quant aux accumulateurs non réutilisables, ils passent directement au recyclage afin d’en extraire les minéraux critiques nécessaires à la fabrication de nouvelles batteries.

Le plus grand déploiement de batteries de seconde vie au monde

Redwood Energy fournit ainsi une solution de stockage à Crusoe, un fournisseur d’infrastructures de centres de données IA. Un microréseau d’une puissance de 12 MW pour 63 MWh a été développé dans ce cadre. Ce projet constituerait le plus grand déploiement de batteries de seconde vie au monde. Le système est associé à une centrale photovoltaïque pour alimenter une unité « Spark » de Crusoe. C’est une unité portable présentée comme une solution clé en main intégrant toute l’infrastructure nécessaire pour un centre de données IA (alimentation, refroidissement et processeurs). Le lieu d’installation n’a pas été précisé dans le communiqué officiel.

Cette collaboration avec Crusoe n’est qu’un début pour Redwood Energy. L’entreprise dispose déjà d’un stock de batteries réutilisables de plus d’un gigawattheure, un volume qui devrait quintupler dès l’année prochaine. De nouveaux projets sont déjà envisagés, dont des installations de plus de 100 MW.

Un marché bientôt en forte expansion

Les services comme celui proposé par Redwood Energy devraient bientôt connaître une forte croissance compte tenu de l’électrification des véhicules et des besoins croissants en matière de stockage. À l’heure actuelle, les routes américaines accueillent déjà 5 millions de véhicules électriques, l’équivalent de 350 GWh de capacité à prendre en charge plus tard, sans compter les nouveaux véhicules constamment mis en circulation. Dans les prochaines décennies, ces batteries usagées pourraient représenter jusqu’à 50 % du marché américain du stockage énergétique. Et même bien plus, car d’ici 2050, les cellules à traiter par an pourraient dépasser la barre du térawattheure, selon Redwood.