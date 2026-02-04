Cet installateur de panneaux solaires loue des batteries résidentielles

Image : RE

Et si c’était ça, la solution pour rendre la production photovoltaïque accessible au plus grand nombre ? À l’instar du marché automobile qui se tourne massivement vers la location longue durée, cet installateur de panneaux solaire loue des batteries pour en faciliter l’accès au plus grand nombre.

La jeune startup française Ensol a peut-être trouvé la solution idéale, pour permettre aux particuliers de se lancer dans la production d’électricité solaire sans se ruiner. Jusqu’à présent, la revente de surplus d’électricité à EDF constituait la meilleure option économique, grâce à un tarif de revente plutôt généreux. Mais en mars 2025, ce tarif de rachat de l’électricité aux particulier est passé de 0,1269€/kWh à 0,04€/kWh. Cette baisse conséquente a eu pour conséquence de rendre l’autoconsommation totale plus avantageuse sur le long terme. En revanche, cette solution a un inconvénient de taille : elle rend l’investissement initial encore plus important, puisqu’il est nécessaire d’ajouter des batteries à son installation photovoltaïque, afin de stocker le surplus d’électricité pour le réutiliser plus tard dans la journée.

C’est là qu’Ensol intervient. L’entreprise propose désormais un système de location longue durée de systèmes de stockage d’électricité. Les tarifs sont déjà connus : il faut compter 30€/mois pour une batterie de 5 kWh, 45€/mois pour une batterie de 10 kWh et 60€/mois pour une batterie de 15 kWh. Le contrat est établi sur 15 ans, et le client peut en sortir à tout moment en rachetant la valeur résiduelle de sa batterie.

Suppression des aides : un modèle économique à réinventer

Le but de cette solution est simple : permettre aux particuliers de produire leur propre électricité décarbonée tout en contournant l’obstacle de l’investissement initial trop lourd. Grâce à cette solution, Ensol et ses futurs clients sont d’ailleurs moins impactés par les évolutions de réglementation qui ont récemment bouleversé le marché du photovoltaïque pour les particuliers. C’est d’autant plus important que l’année dernière, la prime à l’autoconsommation a également été fortement réduite, ce qui en théorie augmente encore plus le coût d’investissement initial. Ensol ne se contente pas de proposer ce mécanisme pour les batteries, mais le propose aussi pour les panneaux photovoltaïques, avec un mode de fonctionnement similaire à celui des batteries.

Preuve que cette stratégie séduit : le chiffre d’affaires de l’entreprise fondée en 2023 ne fait qu’augmenter. Alors que tout le secteur a subi de plein fouet l’absence de PPE3 et la baisse des aides financières, Ensol a même réalisé une levée de fonds de 14 millions d’euros au printemps 2025 pour poursuivre son développement. Pour le moment, l’entreprise s’étend sur toute la moitié sud du pays.