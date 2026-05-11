Lidl pulvérise le marché du solaire avec une batterie 2,2 kWh à prix hallucinant

La batterie Tronic de Lidl : 2,24 kWh de capacité, garantie 10 ans, à 299 € avec la carte fidélité.

L’enseigne allemande Lidl commercialise du 21 au 27 mai une batterie domestique Tronic de 2,24 kWh à 299 € avec sa carte de fidélité. Un tarif de 133 €/kWh qui pulvérise les standards du marché.

La grande distribution s’empare du stockage d’énergie solaire. Lidl Allemagne propose une batterie domestique plug-and-play à un prix qui aurait semblé impossible il y a deux ans. Le « Tronic Solarstromspeicher » (Tronic stockage d’énergie solaire) sera disponible en magasin et en ligne à 399 € en prix standard, ramené à 299 € pour les détenteurs de la carte Lidl Plus (gratuite). Cette offensive tarifaire s’inscrit dans le boom des installations solaires de balcon en Allemagne, où les kits complets se vendent désormais aux côtés des perceuses et des cafetières.

Une batterie domestique aux caractéristiques impressionnantes

Le Tronic Solarstromspeicher embarque 2,24 kWh de capacité en technologie LFP, garantie pour plus de 6 000 cycles de charge. La puissance de charge atteint 1 000 W, permettant de connecter deux panneaux solaires de 500 W via des connecteurs MC4 standards. La décharge maximale s’établit à 800 W, conforme à la réglementation allemande pour les installations plug-and-play. L’appareil affiche son niveau de charge via des LED intégrées et se pilote par wifi et Bluetooth depuis l’application Lidl Home.

L’installation ne nécessite aucune compétence technique particulière. La batterie se branche directement entre les panneaux solaires et le micro-onduleur existant, compatible avec 99 % des modèles du marché selon le fabricant. Un câble d’extension pour les modules photovoltaïques est fourni dans le pack. La garantie de 10 ans couvre l’ensemble du système, un argument commercial de poids face aux batteries domestiques de grande capacité vendues entre 2 000 et 8 000 €.

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Un prix qui bouleverse le marché du stockage d’énergie

À 133 €/kWh, le Tronic Solarstromspeicher établit un nouveau plancher tarifaire pour le stockage résidentiel en Europe. Ce ratio descend sous les prix pratiqués par les plateformes chinoises comme Temu ou AliExpress pour des produits équivalents. Il y a moins de trois ans, une batterie de plus de 2 kWh sous la barre des 500 € relevait de l’utopie. La démocratisation des cellules LiFePO4 et l’industrialisation massive en Asie expliquent cette chute vertigineuse des coûts de production.

L’Allemagne connaît une explosion des installations solaires de balcon depuis 2024, portée par des réglementations simplifiées et des aides publiques ciblées. Les enseignes de grande distribution ont saisi l’opportunité en proposant des kits complets, transformant le photovoltaïque domestique en produit de consommation courante. Cette tendance n’a pas encore atteint l’Espagne ou la France avec la même intensité, mais une diffusion rapide est à anticiper, sur le modèle des friteuses à air ou des robots de cuisine qui ont envahi les rayons en quelques années. Le stockage d’énergie suit la même trajectoire de banalisation commerciale.

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Reste à vérifier la fiabilité du système dans la durée et la qualité du logiciel de gestion, deux points sur lesquels aucun retour d’expérience n’existe encore. Le produit pourrait s’apparenter au Marstek B2500, un modèle chinois aux spécifications similaires vendu aux alentours de 600 € en France. Si la performance suit le prix, Lidl aura franchi un cap symbolique dans la démocratisation du stockage solaire domestique. À voir maintenant si Lidl France sautera également le pas.