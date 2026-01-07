Cette batterie plug & play de 5 kWh est à moins de 1 400 € pour les soldes d'hiver 2026

Illustration : Marstek, modifiée par RE.

À l’occasion des soldes d’hiver, la boutique en ligne Mon Kit Solaire propose une série de réductions sur une sélection de batteries et panneaux solaires prêts à brancher. Parmi les remises les plus intéressantes, on retrouve le pack comprenant la batterie Marstek Venus E 5 kWh 3.0 et le compteur CT002, vendu 1 379 €, soit une réduction de 170 € par rapport au prix habituel de 1 549 €.

Si la plupart des batteries solaires nécessitent une connexion directe en courant continu avec les panneaux photovoltaïques et peuvent donc poser un problème d’espace disponible, la batterie Marstek Venus E propose une alternative très pratique. Cette station de stockage plug & play se branche directement sur une prise domestique en courant alternatif. Elle peut donc être placée n’importe où, sans se soucier de sa proximité avec la centrale solaire. Elle stocke l’électricité solaire produite et injectée dans le réseau domestique AC en journée pour la restituer lors des périodes de faible production. Une prise backup intégrée permet d’alimenter des équipements prioritaires (jusqu’à 2 500 W) en cas de coupure de réseau. La Marstek Venus E est garantie 10 ans avec une durée de vie utile annoncée de 15 ans.

Le compteur Marstek CT002 inclus dans le pack (alors qu’il est habituellement vendu une centaine d’euros en option) assure une gestion automatique de l’injection via sa pince ampèremétrique qui détecte en temps réel les surplus de production et les besoins de consommation. Connecté en Wi-Fi ou Bluetooth à la batterie, il pilote automatiquement les cycles de charge et décharge pour optimiser l’utilisation de l’énergie solaire et éviter l’injection gratuite d’électricité solaire sur le réseau. Alternativement, il est possible de connecter la batterie à des modules tiers tels que Shelly, EverHome ou Homewizard, entre autres.

Caractéristiques techniques de la Marstek Venus E

Paramètre Valeur Capacité 5,12 kWh Tension nominale 51,2 V (16S) Type de cellule LiFePO₄ Durée de vie > 6000 cycles (25°C) Profondeur de décharge 90% Puissance d’entrée nominale 2,5 kVA Puissance de sortie nominale 800 VA (par défaut) 2,5 kVA (mode expert) Puissance de sortie de pointe 3,5 kVA (10 s) Phase de travail L/N/PE Tension réseau 230 V / 50 Hz Rendement maximal ≥93,5 % Connectivité Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet, RS-485 Classe de protection I Indice de protection IP65 Plage de température -20°C à +55°C Dimensions 480 × 153 × 624 mm Poids 60 kg

L’intérêt d’une batterie pour une installation solaire en autoconsommation

Une installation photovoltaïque en autoconsommation présente un décalage entre production et consommation. Les panneaux produisent principalement en journée, alors que les besoins domestiques sont souvent plus importants en soirée. Sans stockage, l’électricité excédentaire est injectée sur le réseau, généralement sans valorisation financière ou à un tarif peu avantageux. L’ajout d’une batterie permet de stocker ces surplus pour les utiliser ultérieurement, augmentant ainsi le taux d’autoconsommation et réduisant la dépendance au réseau électrique. Cette optimisation se traduit par une amélioration de la rentabilité d’une centrale solaire et donc des économies sur la facture d’électricité.