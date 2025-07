Cette éolienne de forme étrange sera déployée aux États-Unis

Prototype d'éolienne d'Airloom / Image : Airloom Energy, modifié par : RE

Des poteaux, des ailes suspendues et un câble : voilà ce qui compose cette éolienne d’un genre totalement nouveau imaginée par une startup américaine. Un concept difficile à imaginer qui sera bientôt testé grandeur nature dans le cadre d’un projet pilote.

Une folle course au gigantisme est engagée dans l’industrie de l’éolien. Les appareils atteignent désormais des hauteurs de plusieurs centaines de mètres, et leurs pales balayent des surfaces parfois équivalentes à plusieurs terrains de football. Sur terre comme en mer, les éoliennes gagnent en taille et en hauteur. Mais la jeune pousse américaine Airloom Energy ne suit pas le mouvement, et conçoit les choses autrement.

Cette entreprise a développé une éolienne d’un tout nouveau genre. Le système se compose d’une sorte de piste ovale délimitée par des poteaux de seulement 25 mètres. Autour de la piste gravitent des ailes verticales de 10 mètres de longueur qui sont fixées à un câble reliant les poteaux. Sous la poussée du vent, ces ailes entraînent le câble dans un mouvement circulaire continu. Ce mouvement mécanique est ensuite récupéré et est converti en énergie électrique grâce à un générateur. Ces chiffres correspondent à un système de 2,5 MW de puissance, mais la technologie est conçue pour s’adapter facilement à des échelles variées.

Bientôt un projet pilote

Actuellement, la technologie d’Airloom Energy n’en est pas encore au stade de la commercialisation. Seul un prototype à petite échelle a été testé jusqu’à présent. Mais dans une annonce récente, l’entreprise prévoit de lancer un projet pilote dans le comté d’Albany au Wyoming, aux États-Unis.

Ce projet permettra à Airloom de valider la courbe de puissance de son dispositif et d’évaluer précisément son efficacité énergétique. Les essais menés sur ce site pilote serviront aussi à affiner les procédures de maintenance et à enrichir la documentation technique. Pour l’instant, aucune caractéristique technique précise concernant la puissance ou les dimensions exactes de l’installation pilote n’a été communiquée. D’ailleurs, aucune date de réalisation n’est annoncée.

De l’électricité jusqu’à trois fois moins chère ?

Quand il s’agit de capter l’énergie du vent, les scientifiques ne manquent pas d’idées. De nombreux concepts originaux sont nés, et beaucoup finissent abandonnés, très souvent sous l’état de prototype. Reste à voir si la technologie d’Airloom Energy fera partie de la liste, ou si elle réussira son pari d’entrer sur le marché. À ce jour, l’entreprise semble respecter son calendrier. D’ailleurs, elle prévoit déjà des démonstrations commerciales à la suite de ce projet pilote, en 2027.

Les principaux arguments commerciaux d’Airloom tournent autour du coût et de la simplicité de l’installation. Selon ses concepteurs, l’électricité produite par leur système pourrait coûter jusqu’à trois fois moins cher que celle des éoliennes classiques, notamment grâce à des composants peu coûteux fabriqués en série. De plus, ce dispositif serait particulièrement adapté à des sites à faible vent ou soumis à des restrictions de hauteur.