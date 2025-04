Les essais de la méga éolienne européenne de 21,5 MW vont bientôt commencer

Les rotors d'éoliennes Vestas de 15 MW / Image : Vestas.

La Chine s’est presque fait une spécialité de la fabrication d’éolienne offshore géante. Et jusqu’ici, l’Europe était un peu en reste. Mais Siemens Gamesa s’apprête à lancer son éolienne de 21,5 mégawatts, la puissance la plus élevée en Europe à ce jour, dont la phase d’essais va commencer.

Dans le secteur de l’éolien aussi, la Chine semble vouloir écraser la concurrence. Grâce au développement d’éoliennes d’une puissance impressionnante. La plus grande d’entre elles est actuellement l’éolienne offshore de Dongfang Electric, un modèle de 26 mégawatts (MW). Mais d’autres tournent autour des 20 MW.

Face à ces chiffres, l’Europe faisait jusqu’ici un peu pâle figure, avec des éoliennes ne dépassant pas les 14 ou 15 MW. Mais les choses pourraient bientôt changer. La rumeur des manœuvres menées par Siemens Gamesa en direction et sur le site d’essai d’Osterild, au Danemark, avait enflé, ces dernières semaines. Le fabricant germano-espagnol semblait se préparer à y installer un engin gigantesque. Et c’est aujourd’hui grâce à la législation danoise qu’une information supplémentaire à ce sujet est diffusée. Parce que ladite législation impose que chaque éolienne installée au Danemark et dont la surface du rotor dépasse 5 m² — y compris les prototypes — doit recevoir un certificat de conformité. C’est ainsi que quelques caractéristiques de la nouvelle éolienne de Siemens Gamesa ont été rendues publiques. Sa puissance sera de 21,5 MW. Et le modèle a été baptisé SG 21-276 DD. Parce que son rotor atteint un diamètre de 276 mètres !

L’Europe va-t-elle suivre la Chine dans sa course au gigantisme ?

Les pales de l’éolienne ont bien été installées en ce début de mois d’avril 2025. Le tout finalement conformément à ce qui avait été annoncé en juin dernier. L’ambition de Siemens Gamesa « d’assurer l’installation, l’exploitation et les tests du prototype d’éolienne offshore le plus puissant au monde ». Il ne s’agit toutefois là que d’un prototype. Objectifs : valider de nouveaux développements technologiques et obtenir les certifications nécessaires d’ici 2027 — date d’expiration du certificat de conformité récemment attribué par les autorités danoises. Mais aussi, s’assurer de la fiabilité de ce nouveau modèle. Le tout grâce à un financement de 30 millions d’euros perçu de l’Union européenne dans le cadre du projet HIPPOW — pour Highly Innovative Prototype of the most Powerful Offshore Wind turbine generator.

Siemens Gamesa précise que pour l’heure, aucune décision n’a encore été prise quant à la commercialisation de cette éolienne géante. D’autant que des questions continuent à se poser quant à la pertinence de développer des éoliennes offshores toujours plus grandes. Leur transport et leur installation coûtent en effet plus cher. Leur maintenance est un vrai défi. Et leur efficacité tout autant que leur fiabilité à long terme restent toujours à prouver.